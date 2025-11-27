Η 7η Σύνοδος ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης: Στο επίκεντρο το Global Gateway και οι επενδύσεις 150 δισ. ευρώ

Στη Λουάντα της Ανγκόλα ολοκληρώθηκε την Τρίτη (25.11.25) η 7η σύνοδος κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), σηματοδοτώντας τα 25 χρόνια εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο.

Στο επίκεντρο της φετινής Συνόδου ΕΕ – ΑE βρέθηκε το Global Gateway, η μεγάλη επενδυτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική, που προβλέπει χρηματοδότηση τουλάχιστον 150 δισ. ευρώ έως το 2030, η οποία θα χρηματοδοτήσει έργα υποδομής, πράσινης ενέργειας, υγείας, εκπαίδευσης και ψηφιακής αναβάθμισης – με σκοπό να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η οικονομική αυτονομία των αφρικανικών χωρών.

Τι είναι το Global Gateway

Με βάση την Κοινή δήλωση της ΕΕ και της ΑΕ, το Global Gateway αφορά την αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για την τόνωση των επενδύσεων και τη βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος και στις δύο ηπείρους παραμένει καίριας σημασίας.

Η στρατηγική αυτή στοχεύει:

στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση ,

και , στη βελτίωση συστημάτων υγείας , εκπαίδευσης και κατάρτισης ,

, και , στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη, νεανική αγορά εργασίας,

σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη, νεανική αγορά εργασίας, και στην οικονομική αυτονομία

Πρακτικά, αποτελεί το βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη δημιουργία αξιόπιστων υποδομών, νέων θέσεων εργασίας και βιώσιμων αλυσίδων αξίας στην αφρικανική ήπειρο – όχι μόνο στην εξαγωγή πρώτων υλών, αλλά στην παραγωγή και μεταποίηση μέσα στην Αφρική.

Εμπόριο και επενδύσεις: Η ΕΕ παραμένει ο κορυφαίος εταίρος της Αφρικής

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αφρικής, ενώ η ήπειρος καθίσταται όλο και πιο κρίσιμος στρατηγικός σύμμαχος στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της δίκαιης αξιοποίησης φυσικών πόρων και της κοινωνικής συνοχής.

Η ΕΕ έχει ήδη συνάψει προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες με 19 αφρικανικές χώρες, με αποτέλεσμα πάνω από το 90% των αφρικανικών εξαγωγών να εισέρχονται αδασμολόγητα στην ευρωπαϊκή αγορά των 450 εκατ. καταναλωτών.

Παράλληλα, οι ηγεσίες ζήτησαν να επιταχυνθούν μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, ενώ έκαναν ειδική αναφορά στην ανάγκη αναμόρφωσης της διεθνούς αρχιτεκτονικής του χρέους, θέμα που απασχολεί μεγάλο αριθμό αφρικανικών οικονομιών.

Η Αφρική έχει θησαυρό: τη νεολαία της, δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα

Στο κλείσιμο της Συνόδου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε τον ρόλο των δύο ηπείρων στη διαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης λέγοντας ότι «οι δύο ήπειροι που εκπροσωπούμε – σχεδόν το 40% των κρατών – μελών του ΟΗΕ και δύο δισ. πολίτες – αποδεικνύουν ότι σε έναν πολυπολικό κόσμο πρέπει να υπερασπιστούμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες».

Ο Κόστα τόνισε ότι μόνο η πολυμέρεια μπορεί να αντιμετωπίσει παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, οι ανισότητες, η επισιτιστική και υγειονομική κρίση και το οργανωμένο έγκλημα.

Ιδιαίτερα στάθηκε στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού της Αφρικής και είπε ότι «η Αφρική είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους απαραίτητους για την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση – αλλά ο μεγαλύτερος πλούτος της δεν είναι οι πόροι. Είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και η νεολαία της».

Με αυτά τα δεδομένα, το Global Gateway αντιμετωπίζεται όχι απλώς ως ένα χρηματοδοτικό πακέτο, αλλά ως το βασικό όχημα για την οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου συνεργασίας ΕΕ – Αφρικής, βασισμένου στην αμοιβαιότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία πραγματικής ευημερίας.