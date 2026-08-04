Η αγορά smartphones σημείωσε το χειρότερο β’ τρίμηνο των τελευταίων 13 ετών

Μεγάλη κρίση περνάει η αγορά των smartphones, καθώς κατέγραψε το χειρότερο δεύτερο τρίμηνο των τελευταίων 13 ετών., ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για το μέλλον

Η παγκόσμια αγορά smartphones κατέγραψε το χειρότερο δεύτερο τρίμηνο των τελευταίων 13 ετών, καθώς η παρατεταμένη έλλειψη τσιπ μνήμης αύξησε το κόστος παραγωγής των συσκευών, μετακυλίστηκε στις τιμές λιανικής και περιόρισε τη ζήτηση από τους καταναλωτές.

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Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της εταιρείας ερευνών αγοράς Counterpoint Research, οι παγκόσμιες αποστολές smartphones υποχώρησαν κατά 11% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο για την περίοδο αυτή από το 2013.

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η αγορά μνημών DRAM και NAND, όπου η εκρηκτική ζήτηση από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης έχει απορροφήσει μεγάλο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας των κατασκευαστών, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Reuters. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των τσιπ μνήμης έχουν εκτοξευθεί, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος κατασκευής smartphones και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Η άνοδος του κόστους έχει οδηγήσει αρκετές εταιρείες είτε σε αυξήσεις τιμών είτε σε περιορισμό των προσφορών, επιβαρύνοντας τη ζήτηση σε μια αγορά που ήδη αντιμετώπιζε πιέσεις από τον πληθωρισμό και την επιφυλακτικότητα των καταναλωτών στις δαπάνες για νέες συσκευές.

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Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση στην αγορά μνημών δεν θα αποκλιμακωθεί σύντομα. Η Counterpoint προβλέπει ότι οι παγκόσμιες αποστολές smartphones θα μειωθούν κατά 13,9% το 2026, στη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει καταγραφεί, καθώς η ανεπάρκεια στην προσφορά DRAM και NAND αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει την παραγωγή και τις τιμές των συσκευών.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη βαθιά μεταβολή στην αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνολογίας, καθώς οι κατασκευαστές ημιαγωγών δίνουν πλέον προτεραιότητα στην παραγωγή προηγμένων μνημών που προορίζονται για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων για την αγορά καταναλωτικών ηλεκτρονικών.

Απώλειες σε κινέζικες εταιρείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Counterpoint Research , μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η Samsung ανέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά, καταλαμβάνοντας μερίδιο 24% και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση αποστολών μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων κατασκευαστών.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Counterpoint, η εταιρεία ευνοήθηκε από την καλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων, τις πιο περιορισμένες αυξήσεις τιμών σε ορισμένες αγορές και την ισχυρή πορεία της σειράς Galaxy S26.

Η Apple συνέχισε να κινείται ανοδικά, αυξάνοντας τις αποστολές της κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και φθάνοντας σε ιστορικό μερίδιο αγοράς 20% για δεύτερο τρίμηνο. Η εταιρεία ήταν η μοναδική μεταξύ των μεγάλων κατασκευαστών, που απέφυγε αυξήσεις τιμών κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ η ζήτηση για τη σειρά iPhone 17 παρέμεινε ισχυρή στις περισσότερες αγορές.

Αντίθετα, οι Xiaomi, OPPO και vivo κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών, καθώς η μεγαλύτερη έκθεσή τους στις οικονομικές και μεσαίες κατηγορίες συσκευών τις έκανε περισσότερο ευάλωτες στην αύξηση του κόστους των μνημών. Η άνοδος των τιμών οδήγησε πολλούς καταναλωτές είτε να αναβάλουν την αγορά νέας συσκευής, είτε να επιλέξουν παλαιότερα μοντέλα.

Εκτός της πρώτης πεντάδας, ανοδική πορεία κατέγραψαν η Google και η Huawei, με αύξηση αποστολών κατά 16% και 6% αντίστοιχα, χάρη στη θετική πορεία των νέων σειρών Pixel και Mate.

