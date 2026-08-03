Η Fed δεν αποκλείει αύξηση επιτοκίων αν συνεχιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις

Η Fed είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, εάν ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ δεν ακολουθήσει την αναμενόμενη πορεία αποκλιμάκωσης προς τον στόχο του 2%, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς

Σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ της Fed, ο πληθωρισμός θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά, καθώς εφόσον οι τιμές της ενέργειας και οι δασμοί έχουν κορυφωθεί και η αμερικανική οικονομία παραμείνει ανθεκτική, οι παράγοντες που τροφοδότησαν τον πληθωρισμό τον τελευταίο ενάμιση χρόνο θα εξασθενήσουν, αλλά ο κίνδυνος νέος πιέσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί.

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Όπως ανέφερε ο Γουίλιαμς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters, το βασικό ζητούμενο για τη Fed είναι τα στοιχεία του δομικού πληθωρισμού τους επόμενους μήνες και κατά πόσο αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο πληθωρισμός κινείται με σταθερό ρυθμό προς τον στόχο του 2%. Εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός θα αρχίσει να υποχωρεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και θα αποκλιμακωθεί περαιτέρω το 2027, ώστε να επιστρέψει με βιώσιμο τρόπο στο 2% έως το 2028.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η σημερινή νομισματική πολιτική είναι «καλά τοποθετημένη» για την επίτευξη του στόχου, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα διστάσει να δράσει εάν διαπιστώσει ότι η οικονομία δεν οδηγεί τον πληθωρισμό πίσω στο 2%.

Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εξακολουθεί να κινείται σημαντικά πάνω από τον στόχο της Fed και παραμένει υψηλότερος του 2% για περισσότερα από πέντε χρόνια. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο χρησιμοποιεί η Fed ως βασικό μέτρο του πληθωρισμού, αυξήθηκε κατά 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο.

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Οι πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να τροφοδοτούνται τόσο από προβλήματα στην προσφορά, όπως ο πόλεμος με το Ιράν και οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, όσο και από την ισχυρή ζήτηση που δημιουργούν οι μεγάλες επενδύσεις των επιχειρήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στην τελευταία συνεδρίασή της, η Federal Open Market Committee (FOMC) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50% – 3,75%, απόφαση την οποία ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι στήριξε πλήρως.

Ωστόσο, πριν από τη συνεδρίαση οι αγορές είχαν εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τον στόχο της Fed και παραμένει επίμονα υψηλός.

Διαφωνίες στο εσωτερικό της Fed

Η απόφαση της Fed δεν ήταν ομόφωνη, καθώς τρία μέλη της επιτροπής διαφώνησαν, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται άμεσα υψηλότερο κόστος δανεισμού για να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο.

Μεταξύ αυτών, η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιη πως ο πληθωρισμός θα επιστρέψει από μόνος του στο 2%, μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Οι αγορές παραγώγων αποτιμούν πλέον σημαντική πιθανότητα η Fed να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων έως το τέλος του έτους.

Αβεβαιότητα λόγω Μέσης Ανατολής

Ο Τζον Γουίλιαμς αναγνώρισε ότι οι προοπτικές εξακολουθούν να περιβάλλονται από μεγάλη αβεβαιότητα, επισημαίνοντας ότι η αναζωπύρωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή καθιστά δύσκολη την εκτίμηση για το πότε θα αποκλιμακωθούν οι τιμές της ενέργειας.

Εμφανίστηκε, ωστόσο, αισιόδοξος ότι, μόλις υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης και αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς, οι ενεργειακές πιέσεις θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σχετικά γρήγορα.