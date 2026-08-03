Πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στη UBS για «ξέπλυμα» χρήματος

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN) επέβαλε πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στην UBS Securities LLC, τη χρηματιστηριακή θυγατρική της UBS στις ΗΠΑ, για παραβίαση του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου.

Το πρόστιμο αυτό που επιβλήθηκε στη UBS είναι το μεγαλύτερο αστικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ στις ΗΠΑ σε broker-dealer για παραβίαση της βασικής νομοθεσίας κατά του «ξεπλύματος» χρήματος.

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Η FinCEN αναφέρει ότι η UBS Financial Services παραδέχτηκε ότι παραβίασε εκούσια τον Νόμο περί Καταπολέμησης του Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος (BSA), μη εφαρμόζοντας το πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μη υποβάλλοντας αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters.

Το πρόστιμο αντικατοπτρίζει την κατάσταση της UBS ως επαναλαμβανόμενου παραβάτη, όπως επισημα, αφού η ελβετική τράπεζα δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που οδήγησαν σε πρόστιμο 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την FinCEN τον Δεκέμβριο του 2018. Οι παραβάσεις σημειώθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Ιουνίου 2023.

Σε ανακοίνωσή της, η UBS ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τις ρυθμιστικές αρχές και έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση του προγράμματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «σύμφωνα με τις κορυφαίες πρακτικές του κλάδου».

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ανέφεραν ότι η UBS δεν διεξήγαγε τον κατάλληλο και δέοντα έλεγχο των πελατών, ιδίως των πελατών υψηλού κινδύνου με δεσμούς με τη Ρωσία και τη Λατινική Αμερική.

Ένας από αυτούς, ένας Ρώσος ολιγάρχης με στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, φέρεται να άνοιξε και να διατηρούσε λογαριασμούς στην UBS, παρά τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που αμφισβητούσαν τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσε τον πλούτο του και τον συνέδεαν με πιθανό «ξέπλυμα» χρήματος, καθώς και με μια εταιρεία που «επένδυσε ενεργά» σε ιρανικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η UBS κατηγορήθηκε επίσης ότι δεν παρακολούθησε επαρκώς περισσότερα από 60.000 εμβάσματα ξένου συναλλάγματος, συνολικού ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πρόστιμο του 2018 αντιμετώπισε παρόμοιες παραλείψεις.