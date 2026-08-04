Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών περιμένει συμφωνία με Ιράν μέχρι την Τετάρτη

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως εντός της Τρίτης ή της Τετάρτης (4-5 Αυγούστου) θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία που θα οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία θα επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ και πρόσθεσε πως υπάρχουν ήδη αρκετά πλοία που περνούν από εκεί.

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC, ο Μπέσεντ δήλωσε χαρακτηριστικά πως «είμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μια συμφωνία σήμερα ή αύριο για να ανοίξουν τα Στενά και να προχωρήσουμε προς μια πιο ομαλοποιημένη θέση σε αυτή τη σύγκρουση.

Μετά τις δηλώσεις του, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI υποχώρησαν περίπου 4%, διαμορφούμενα κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα. Ο Μπέσεντ εκτίμησε ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν περαιτέρω μόλις ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

«Υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χίλια, πλοία που βρίσκονται εκεί και περιμένουν να αποπλεύσουν», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται μόνο για την ενέργεια. Μεταφέρονται επίσης λιπάσματα, προϊόντα διύλισης πετρελαίου και διάφορα βιομηχανικά αέρια. Θα μπορούσαμε να δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς αυτά τα φορτία θα αρχίσουν να κινούνται ξανά».

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο πως ανέστειλε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι μια συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης βρίσκεται κοντά, ωστόσο κάθε φορά οι συγκρούσεις με την Τεχεράνη κλιμακώνονταν εκ νέου.