Η αύξηση των τιμών των καυσίμων φέρνει παγκόσμιο πληθωριστικό τσουνάμι – H απειλή για τις ΗΠΑ και τα στοιχεία που περιμένουν οι Κεντρικές Τράπεζες

Η ξαφνική αύξηση των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ, την οποία αισθάνονται οι Αμερικανοί καταναλωτές στην τσέπη τους, αναμένεται να αποτυπωθεί πλήρως στα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα ενώ σε όλο τον κόσμο κλιμακώνονται οι πληθωριστικές πιέσεις.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν αύξηση 1% στον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Μάρτιο – την πιο απότομη μηνιαία άνοδο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ από το 2022 – αφού ο πόλεμος στο Ιράν ώθησε τις τιμές της βενζίνης στα πρατήρια κατά περίπου 1 δολάριο ανά γαλόνι – από 4 έως 6 δολάρια το γαλόνια, με μέση τιμή σε όλες τις πολιτείες τα 4,11 δολάρια (τιμές 5/4/2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, ο βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας και τροφίμων, πιθανότατα αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Οι υψηλότερες τιμές στα πρατήρια αναμένεται να τροφοδοτήσουν την άνοδο. Μια ημέρα πριν τις ανακοινώσεις για τον ΔΤΚ, ο δείκτης πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Fed θα προσφέρει μια εικόνα των πιέσεων στις τιμές πριν από τον πόλεμο. Οι οικονομολόγοι βλέπουν τον λεγόμενο δείκτη τιμών βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος δεν περιλαμβάνει τρόφιμα και ενέργεια, να έχει αυξηθεί κατά 0,4% για τρίτο μήνα τον Φεβρουάριο, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν μακριά ο στόχος για πιο ήπιο πληθωρισμό ήδη πριν από τον πόλεμο.

Σε συνδυασμό με σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ, οι επίμονες πιέσεις στις τιμές, μαζί με τους νέους κινδύνους για τον πληθωρισμό που προκύπτουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εξηγούν γιατί η Fed μπορεί να δυσκολευτεί να μειώσει τα επιτόκια φέτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, η δημοσίευση στα μέσα της εβδομάδας των πρακτικών από τη συνεδρίαση πολιτικής της κεντρικής τράπεζας Fed τον Μάρτιο μπορεί να ρίξει φως στις ανησυχίες των αξιωματούχων σχετικά με τον πληθωρισμό ή τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη σύγκρουση στο Ιράν και τις σχετικές διαταραχές στις ροές ενέργειας και άλλων βασικών προϊόντων.

Πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη και αλλού

Εντωμεταξύ, οι κεντρικές τράπεζες, από την Πολωνία έως την Ινδία και τη Νέα Ζηλανδία, ενδέχεται να διατηρήσουν σταθερή την πολιτική τους καθώς παρακολουθούν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, ενώ οι δείκτες πληθωρισμού, από την Κίνα έως την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, θα υποδεικνύουν τον αντίκτυπο στο κόστος διαβίωσης.

Οι γερμανικές παραγγελίες εργοστασίων την Τετάρτη, ακολουθούμενες από τα στοιχεία για την παραγωγή και τις εξαγωγές την Πέμπτη, θα δώσουν μια γεύση για τη μεταποίηση στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Αυτές τις δύο ημέρες αναμένονται επίσης στοιχεία για τις γαλλικές εξαγωγές και στοιχεία για την ισπανική παραγωγή. Θα ακολουθήσουν στατιστικά στοιχεία για τα ιταλικά εργοστάσια την Παρασκευή.

Ο πληθωρισμός της Ουγγαρίας την Τετάρτη αναμένεται επίσης να δείξει επιτάχυνση πάνω από το 2%, σε μια έκθεση που έρχεται λίγες ημέρες πριν από τις πολυαναμενόμενες εκλογές της χώρας.

Την Τρίτη, η κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας αναμένεται να διατηρήσει το επιτόκιό της στο 6,5%, το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο ίδιο μοτίβο οι Πολωνοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρόκειται να διατηρήσουν σταθερό το κόστος δανεισμού την Πέμπτη ενώ η κεντρική τράπεζα της Σερβίας, η οποία διατηρεί το επιτόκιό της σταθερό από το 2024, θα ανακοινώσει τις δικές της προθέσεις.

Αλλού στον κόσμο αναμένονται επίσης στοιχεία για το πληθωριστικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι βασικοί δείκτες πληθωρισμού της Κίνας για τον Μάρτιο, που αναμένονται την Παρασκευή, πιθανότατα θα αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο του αυξανόμενου κόστους ενέργειας. Επίσης, η Ιαπωνία δημοσιεύει στοιχεία για τους μισθούς την Τετάρτη, με έμφαση στον δείκτη προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, που έγινε θετικός τον Ιανουάριο για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από ένα χρόνο.

Επίσης, ο πληθωρισμός σε τέσσερις από τις μεγάλες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής φαίνεται να επιταχύνεται. Η αρχική εκτίμηση προβλέπει αύξηση της πίεσης στις τιμές καταναλωτή και στις τέσσερις οικονομίες που θα ανακοινώσουν εκθέσεις αυτή την εβδομάδα: Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία και Μεξικό.