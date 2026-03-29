Η Chevron αντιμετωπίζει ζημιές από τον κυκλώνα Ναρέλ σε εγκαταστάσεις LNG στην Αυστραλία, μετ’ εμποδίων η παραγωγή

Οι πετρελαιοπηγές Gorgon, Wheatstone και North West Shelf αποτελούν το 8,4% του παγκόσμιου εμπορίου
Έρευνες υδρογονανθράκων από την Chevron (Φωτογραφία αρχείου / Ari Rabinovitch / REUTERS)
Οι ζημιές από την καταιγίδα στο εργοστάσιο φυσικού αερίου του έργου Wheatstone της Chevron, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Αυστραλία και παγκοσμίως, εμποδίζουν τις προσπάθειες επανεκκίνησης των εργασιών, ασκώντας περαιτέρω πίεση στην παγκόσμια αγορά LNG.

Ο τροπικός κυκλώνας Ναρέλ (Narelle) διέκοψε την παραγωγή από εγκαταστάσεις LNG κατά μήκος των βόρειων και δυτικών ακτών της Αυστραλίας κατά την περασμένη εβδομάδα πλήττοντας και τις εγκαταστάσεις της Chevron.

Ας σημειωθεί ότι οι προμήθειες LNG βρίσκονται ήδη υπό σοβαρή πίεση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά κλειστά και ένα γιγαντιαίο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στην βιομηχανική πόλη Ρας Ραφάν του Κατάρ να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Η εγκατάσταση φυσικού αερίου Wheatstone κοντά στο Όνσλοου υπέστη ζημιές στον εξοπλισμό από τις έντονες καιρικές συνθήκες, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις δραστηριότητες επανεκκίνησης», ανέφερε η Chevron σε ανακοίνωσή της. Θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες πριν η εγκατάσταση επιστρέψει σε πλήρη παραγωγή, ανέφερε η εταιρεία.

Η Chevron ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μία από τις τρεις μονάδες παραγωγής LNG στο εργοστάσιό της στο Gorgon σταμάτησε, καθώς και μια πλατφόρμα που τροφοδοτεί το Wheatstone. Σήμερα Κυριακή (29.3.2026) ανακοίνωσε ότι η εγκατάσταση Gorgon λειτουργούσε κανονικά.

Η καταιγίδα έπληξε επίσης τις υποδομές που τροφοδοτούν το εργοστάσιο εξαγωγών North West Shelf της Woodside Energy Group. Οι πετρελαιοπηγές Gorgon, Wheatstone και North West Shelf αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών της Αυστραλίας τον περασμένο μήνα, ή περίπου το 8,4% του παγκόσμιου εμπορίου, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία EnergyQuest.

