Η Chevron θα μπορούσε να δει αύξηση 700 εκατ. δολαρίων ετησίως από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Έως και 700 εκατομμύρια δολάρια ετησίως θα μπορούσε να αυξήσει τις ταμειακές της ροές η Chevron, από την ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στα αποθέματα αργού της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Chevron, η μοναδική αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται σήμερα στη Βενεζουέλα, διαθέτει μια «διαφοροποιημένη ευκαιρία σε σχέση με τους ανταγωνιστές της να αυξήσει την παραγωγή», ανέφερε σε σημείωμά του την Παρασκευή (9.1.25) ο Jason Gabelman, αναλυτής της TD Cowen. Όπως εκτίμησε o ίδιος, οι σχετικές κινήσεις θα μπορούσαν να προσθέσουν από 400 έως 700 εκατ. δολάρια ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 1% – 2% των ταμειακών ροών της Chevron από τις λειτουργικές της δραστηριότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανώτατα στελέχη του αμερικανικού πετρελαϊκού κλάδου, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της Chevron, είχαν προγραμματίσει συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει το όραμά του για την ανασυγκρότηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας. Ο τομέας έχει καταρρεύσει έπειτα από δεκαετίες διαφθοράς και κακοδιαχείρισης.

Η Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, αποτελεί ελκυστική μακροπρόθεσμη προοπτική για τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις παραμένουν επιφυλακτικές ως προς τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί σε ζητήματα ασφάλειας και κράτους δικαίου.

Σύμφωνα με το σημείωμα της TD Cowen, η Chevron αναμένεται να επιδιώξει αύξηση της παραγωγής κυρίως από τα ήδη υπάρχοντα περιουσιακά της στοιχεία, αποφεύγοντας τη δέσμευση σημαντικών νέων κεφαλαίων στη χώρα.

«Υποψιαζόμαστε ότι η Chevron θα διστάσει να επενδύσει ουσιαστικά στη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση και σαφές, σταθερό δημοσιονομικό καθεστώς», σημείωσε ο Gabelman.

Οι κοινοπραξίες της Chevron στη Βενεζουέλα παράγουν σήμερα περίπου 240.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, σύμφωνα με την TD Cowen. Η παραγωγή αυτή κατανέμεται σχεδόν ισότιμα μεταξύ της Chevron και της κρατικής εταιρείας Petróleos de Venezuela SA.