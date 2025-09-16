Η ΕΕ αναβάλλει την υποβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας για να ευθυγραμμιστεί με τις προτεραιότητες της G7

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα καθυστερήσει την επίσημη υποβολή του τελευταίου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με έναν Ευρωπαίο διπλωμάτη, μετά την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πιο αυστηρά ευρωπαϊκά μέτρα ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η Αμερική με τις δικές της κυρώσεις.

Η Κομισιόν, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, επρόκειτο να παρουσιάσει την πρόταση, αύριο Τετάρτη (17.9.2025). Την Παρασκευή (19.9.2025), οι ΗΠΑ άσκησαν πίεση στους συμμάχους τους στην Ομάδα των Επτά (G7) να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία, καθώς και άλλα μέτρα, προκειμένου να ωθήσουν τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Αξιωματούχοι της G7 εργάζονται επί του παρόντος σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων και στοχεύουν να οριστικοποιήσουν το κείμενο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε εταιρείες στην Ινδία και την Κίνα που διευκολύνουν το εμπόριο πετρελαίου της Ρωσίας, αναφέρει το Bloomberg.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι είναι έτοιμος να επιβάλει «σημαντικές» κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, αν οι ευρωπαϊκές χώρες πράξουν το ίδιο. Οι αγορές ρωσικής ενέργειας από την Κίνα και την Ινδία έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν κατά της Ουκρανίας.

Η πρόταση των ΗΠΑ στοχεύει επίσης τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και τα δίκτυα που επιτρέπουν στη Μόσχα να μεταφέρει αργό πετρέλαιο και να αποκομίζει κέρδη από το εμπόριο.

Ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να επιβάλει άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει αρκετές προθεσμίες που ο ίδιος είχε θέσει και η συνεχιζόμενη απροθυμία του Πούτιν να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου. Ενώ ο Τραμπ έχει διπλασιάσει τους δασμούς στην Ινδία στο 50% λόγω της συνεχιζόμενης αγοράς ρωσικού πετρελαίου, οι ΗΠΑ συμμετέχουν επίσης σε εμπορικές διαπραγματεύσεις τόσο με την Ινδία όσο και με την Κίνα.

Η πρόταση των ΗΠΑ ρίχνει το βάρος στην Ευρώπη. Η επιβολή δασμών στην Ινδία και την Κίνα θα ήταν δύσκολη για την ΕΕ, καθώς πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, εξαρτώνται από αυτές τις εξαγωγικές αγορές. Ωστόσο, ορισμένες από τις απαιτήσεις του Τραμπ ήταν ήδη μέρος των σχεδίων της Ένωσης.

Η ΕΕ είχε αναβάλει τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι μετά το 2027 και έχει χορηγήσει σε χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις της κατά του ρωσικού πετρελαίου. Ωστόσο, το αργό πετρέλαιο από τη Μόσχα μειώθηκε σε περίπου 3% πέρυσι από 27% των εισαγωγών της ΕΕ πριν από τον πόλεμο, μετά την έναρξη ισχύος των κυρώσεων από το 2022.

Το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχεύσει περίπου έξι ρωσικές τράπεζες και εταιρείες ενέργειας, καθώς και τα συστήματα πληρωμών και πιστωτικών καρτών της Ρωσίας, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και περαιτέρω περιορισμούς στο εμπόριο πετρελαίου της χώρας, ανέφερε το Bloomberg. Το Politico ανέφερε νωρίτερα την καθυστέρηση της πρότασης της ΕΕ.