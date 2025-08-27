Η ΕΕ προτείνει άρση δασμών σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα επιταχύνει τη νομοθεσία μέχρι το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να καταργήσει όλους τους δασμούς στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ, ένα αίτημα που διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πριν οι ΗΠΑ μειώσουν τους δασμούς τους στις εξαγωγές αυτοκινήτων της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σ.σ. Κομμισιόν), η οποία χειρίζεται τα εμπορικά θέματα για την ΕΕ, θα χορηγήσει επίσης προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές σε ορισμένα θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Η ΕΕ έχει παραδεχτεί ότι η εμπορική συμφωνία που «κλείστηκε» με τον Τραμπ ευνοεί τις ΗΠΑ, αλλά ότι η συμφωνία είναι απαραίτητη για να προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια στις επιχειρήσεις. Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την περιέγραψε προηγουμένως ως «μια ισχυρή, αν όχι τέλεια συμφωνία».

Η κίνηση αυτή έρχεται ακόμη και όταν ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς και άλλες κυρώσεις σε χώρες που φορολογούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες, χωρίς να προσδιορίζει ποιες χώρες θα στοχεύσει και αν θα εμπλακεί η ΕΕ. Ο Τραμπ έχει από καιρό καταγγείλει την τεχνολογική και αντιμονοπωλιακή ρύθμιση της ΕΕ για τους τεχνολογικούς γίγαντες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Alphabet, Google και Apple.

Τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων της ΕΕ υπόκεινται επί του παρόντος σε δασμό 27,5% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Παρόλο που οι ΗΠΑ και η ΕΕ συνήψαν εμπορική συμφωνία που προβλέπει τη μείωση των αμερικανικών δασμών σε σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα στο 15%, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό δεν θα ισχύει για τα αυτοκίνητα έως ότου προταθεί νομοθεσία για την κατάργηση των βιομηχανικών και άλλων δασμών.

Εάν η ΕΕ προτείνει τη νομοθεσία μέχρι το τέλος του μήνα, τότε ο δασμολογικός συντελεστής 15% για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου. Τα αυτοκίνητα είναι ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, με τη Γερμανία να εξάγει μόνη της 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε καινούργια αυτοκίνητα και ανταλλακτικά στις ΗΠΑ το 2024.

Η Επιτροπή θα παραλείψει τη διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων – η συνήθης διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις – σχετικά με την πρόταση, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει γρήγορα, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.