Η ΕΕ προτείνει την άρση των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα μετά από αίτημα του Τραμπ

Στην υλοποίηση του αιτήματος Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και υποβάλλει προτάσεις για την άρση όλων των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, την παροχή προτιμησιακής μεταχείρισης σε ορισμένα αμερικανικά γεωργικά και θαλασσινά προϊόντα και την παράταση της αδασμολόγητης μεταχείρισης του αμερικανικού αστακού.

Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για να μειώσουν οι ΗΠΑ τους δασμούς τους στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο 15% από 27,5%, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Πέμπτη (28.8.25), η οποία χειρίζεται εμπορικά θέματα για την ΕΕ. Ο χαμηλότερος συντελεστής στα αυτοκίνητα θα ξεκινήσει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΕ κατέληξε σε πολιτική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, την οποία η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε ως «μια ισχυρή, αν όχι τέλεια συμφωνία». Υπερασπίστηκε τη συμφωνία, λέγοντας ότι είναι απαραίτητη για να δοθεί στις επιχειρήσεις σταθερότητα και βεβαιότητα.

Παρόλο που η συμφωνία θα έβλεπε τους αμερικανικούς δασμούς σε σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα να μειώνονται στο 15%, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό δεν θα ισχύει για τα αυτοκίνητα μέχρι να προταθεί νομοθεσία για την κατάργηση των βιομηχανικών και άλλων δασμών.

Τα αυτοκίνητα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, με τη Γερμανία μόνο να εξάγει στις ΗΠΑ καινούργια αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αξίας 34,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιτροπή θα παραλείψει να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων — την κανονική διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις — σχετικά με την πρόταση, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει γρήγορα, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg.

Η κίνηση αυτή έρχεται παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς και άλλες κυρώσεις σε χώρες που φορολογούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες, χωρίς να διευκρινίζει ποια έθνη θα στοχεύσει και αν θα εμπλακεί η ΕΕ. Ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό επικρίνει την τεχνολογική και αντιμονοπωλιακή ρύθμιση της ΕΕ για τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, συμπεριλαμβανομένων των Google και Apple της Alphabet Inc.

Οι γερμανικές και νοτιοκορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντλούν το μεγαλύτερο μερίδιο των πωλήσεων αμερικανικών οχημάτων τους από αυτοκίνητα που αποστέλλονται από το εξωτερικό.