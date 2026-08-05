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Διεθνή

Η ΕΕ θα διαθέσει 1,4 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Τα κονδύλια προέρχονται από τους τόκους των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας
Ukraine vs EU vs Russia national flags
Φωτογραφία iStock
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Νέα οικονομική στήριξη ύψους 1,4 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιώντας τα έσοδα που προκύπτουν από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα χρήματα προέρχονται από τους τόκους των ταμειακών υπολοίπων που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, τα οποία έχουν δεσμευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τι δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η Ρωσία θα πρέπει να αναλάβει το κόστος για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, διαθέτοντας επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ίδια, η νέα χρηματοδότηση θα ενισχύσει την ικανότητα της χώρας να συνεχίσει την άμυνά της απέναντι στη ρωσική εισβολή και θα συμβάλει στη διατήρηση της ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο.

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