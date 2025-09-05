Η «επικίνδυνη» πορεία του χρέους της Γαλλίας αποτελεί πονοκέφαλο για τον διάδοχο του Μπαϊρού

Η πιθανή απομάκρυνση του Φρανσουά Μπαϊρού από τη θέση του Γάλλου πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα θα αφήσει τον διάδοχό του με ένα επίμονο πονοκέφαλο σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους της Γαλλίας, σύμφωνα με την Bloomberg Economics.

Ενώ οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις φαίνεται να περιορίζονται, τα δάνεια ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) αναμένεται να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 125% το 2030, εάν οι πολιτικοί της Γαλλίας δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με μέτρα για τον έλεγχο τους, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή (5.9.2025). «Η αποτυχία να υλοποιηθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο εξυγίανσης θα αφήσει το χρέος σε μια επικίνδυνη ανοδική πορεία, καθώς η ονομαστική ανάπτυξη δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τα αυξανόμενα χρηματοοικονομικά κόστη, αυξάνοντας τους κινδύνους για τη βιωσιμότητα του χρέους», έγραψαν οικονομολόγοι Jean Dalbard, Antonio Barroso και Simona Delle Chiaie.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γαλλία είναι μία από τις προηγμένες οικονομίες που αντιμετωπίζουν έντονη κριτική από τους επενδυτές αυτή τη στιγμή, με μια πολιτική κρίση να απειλεί από τη στιγμή που ο Μπαϊρού προκήρυξε κοινοβουλευτική ψηφοφορία στις 8 Σεπτεμβρίου για να ξεπεράσει το αδιέξοδο σχετικά με τις προγραμματισμένες περικοπές στον προϋπολογισμό. Μέχρι τότε θα πρέπει να πείσει τους νομοθέτες να τον υποστηρίξουν, αλλά τα πιο ισχυρά κόμματα έχουν ορκιστεί να τον ανατρέψουν.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ήθελε να αποφύγει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών ως απάντηση σε μια τέτοια κίνηση, επιδιώκοντας αντίθετα μια συμφωνία μεταξύ των κομμάτων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη σκέψη του. «Στο μέλλον θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίση χρέους ή οικονομική κρίση, αλλά προς το παρόν είναι μόνο πολιτική κρίση», δήλωσε ο Dalbard στην Lizzy Burden του Bloomberg Television σήμερα.