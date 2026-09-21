Η Ευρώπη ξεμένει από αεροπορικά καύσιμα το δ’ τρίμηνο – Στρέφεται σε εναλλακτικούς προμηθευτές

Η Ευρώπη κινδυνεύει να ξεμείνει από αεροπορικά καύσιμα, εξαιτίας της διαταραχής από την ένταση στην Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να στρέφεται για εφοδιασμό σε μη παραδοσιακούς προμηθευτές.

Ειδικότερα, η Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπη με μια σημαντική έλλειψη καυσίμων για τα αεροσκάφη το δ’ τρίμηνο του 2026, παρόλο που έχει επιλέξει προμηθευτές από μακρινές περιοχές όπως η Νότια Κορέα. Η τελευταία αναμένεται να δει κορύφωση των εξαγωγών καυσίμων των αεροσκαφών σε υψηλό τετραετίας για τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters.

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Από την έναρξη της σύρραξης στο Ιράν, η ευρωπαϊκή ήπειρος εφοδιάζεται με καύσιμα για τα αεροσκάφη της από χώρες όπως η Νιγηρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, ωστόσο οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει στο μισό τις εισαγωγές καυσίμων στην ήπειρο.

Όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, η Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στον κίνδυνο περαιτέρω αναστάτωσης του εφοδιασμού. Ειδικότερα, η εταιρεία συμβούλων Energy Aspects εκτιμά ότι η Ευρώπη θα δει έλλειμμα καυσίμων αεροσκαφών το δ’ τρίμηνο σε ύψος που θα προσεγγίζει τα 510.000 βαρέλια την ημέρα, με την εικόνα του γ’ τριμήνου να επιβεβαιώνει αυτή την τάση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.



Η Νότια Κορέα, τον Σεπτέμβριο, έγινε η τελευταία χώρα εφοδιασμού καυσίμων αεροσκαφών για την Ευρώπη, με τις ευρωπαϊκές εισαγωγές καυσίμων από τη χώρα να ανέρχονται σε 129.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Οι εν λόγω εισαγωγές έχουν σημειώσει νέο υψηλό από τις εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών τον Οκτώβριο του 2022.

Οι εισαγωγές από τη Νότια Κορέα επιβεβαιώνει τις ανάγκες για ενίσχυση αποθεμάτων της Ευρώπης. Είναι ενδεικτικό ότι τα αποθέματα που διατηρούνται στον κόμβο διύλισης και αποθήκευσης πετρελαίου Άμστερνταμ–Ρότερνταμ–Αμβέρσα (ARA) καταγράφουν τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων επτά ετών.

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Οι προμήθειες από τη Νότια Κορέα

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα καυσίμων των αεροσκαφών στον κόμβο ARA αποτελούν το «κλειδί» για τις προμήθειες της βορειοδυτικής Ευρώπης μέσω αγωγών στον Ρήνο.

Η Ασία αποτελεί εφεδρεία στην προμήθεια καυσίμων για την Ευρώπη, διότι οι έμποροι την επιλέγουν όταν κρίνουν πως το arbitrage -οι σχετικές τιμές εξισορρόπησης μεταξύ των δύο περιοχών- είναι κερδοφόρο. Οι μέσες μηνιαίες εξαγωγές πέρυσι ήταν 1,5 εκατομμύριο βαρέλια, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Όσον αφορά τη εξαγωγή καυσίμων αεροσκαφών της Νότιας Κορέας για τον Ιούλιο, αυτή έφτασε σε υψηλό επταετίας, σχεδόν 13,89 εκατομμύρια βαρέλια, σημειώνοντας ρεκόρ εξαγωγών των τελευταίων 3,5 ετών.

Η έντονη κινητικότητα και η εξωστρέφεια του ρυθμού εξαγωγών του αργού πετρελαίου βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αυξημένη παραγωγή και επεξεργασία των καυσίμων στα διυλιστήρια της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ροές διύλισης τον Ιούλιο ανήλθαν σε 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προσωρινά κυβερνητικά στοιχεία.