Στη βαθμίδα «Α» η Κύπρος από την S&P, για πρώτη φορά μετά το 2010

Η S&P Global Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από «A-» σε «A», διατηρώντας παράλληλα τη θετική προοπτική.

Με την αξιολόγηση της S&P η Κύπρος επιστρέφει στη βαθμίδα «Α» για πρώτη φορά από το 2010, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

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Όπως ανέφερε σχετική ανακοίνωση η αναβάθμιση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι οποίες ασκούν σημαντικές πιέσεις στις οικονομίες παγκοσμίως και επιφέρουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Η απόφαση του οίκου S&P αντανακλά, σύμφωνα με το κυπριακό ΥΠΟΙΚ την εμπιστοσύνη του στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της κυπριακής οικονομίας, καθώς και στην ανθεκτικότητά της έναντι των επιπτώσεων του δυσμενούς διεθνούς περιβάλλοντος.

Σημεία της ανακοίνωσης της S&P