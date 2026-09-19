Στη βαθμίδα «Α» η Κύπρος από την S&P, για πρώτη φορά μετά το 2010

Η S&P Global Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από «A-» σε «A», διατηρώντας παράλληλα τη θετική προοπτική.
Με την αξιολόγηση της S&P η Κύπρος επιστρέφει στη βαθμίδα «Α» για πρώτη φορά από το 2010, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Όπως ανέφερε σχετική ανακοίνωση η αναβάθμιση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι οποίες ασκούν σημαντικές πιέσεις στις οικονομίες παγκοσμίως και επιφέρουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Η απόφαση του οίκου S&P αντανακλά, σύμφωνα με το κυπριακό ΥΠΟΙΚ την εμπιστοσύνη του στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της κυπριακής οικονομίας, καθώς και στην ανθεκτικότητά της έναντι των επιπτώσεων του δυσμενούς διεθνούς περιβάλλοντος.
Σημεία της ανακοίνωσης της S&P
- Η ανάπτυξη της οικονομίας θα συνεχιστεί εκτός αν υπάρξει σημαντική επιδείνωση της κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να περιοριστεί (σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν) σε 2,7% αλλά θα εξακολουθήσει να κινείται υψηλότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ προβλέπεται να συνεχίσει και η καταγραφή δημοσιονομικών πλεονασμάτων.
- Η μεγάλη μείωση του δημόσιου χρέους προβλέπεται να συνεχιστεί φτάνοντας λίγο πάνω από το 30% μέχρι το 2029.
- Ικανοποιητικό επίπεδο διακυβέρνησης της οικονομίας και δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην συνετή δημοσιονομική πολιτική.
- Η πολύ θετική κατάσταση στην αγορά εργασίας καθώς και η συνέχιση των ιδιωτικών επενδύσεων (ξένες και εγχώριες) θα αυξήσουν την εγχώρια ζήτηση με θετικά αποτελέσματα για την οικονομία.
- Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να κυμανθεί κοντά στο 7% για την περίοδο 2027-2029 και θεωρείται διαχειρίσιμο.