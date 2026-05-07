Η Τράπεζα της Νορβηγίας γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα που αυξάνει τα επιτόκια

Η Κεντρική Τράπεζα στη Νορβηγία έγινε η πρώτη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αυξάνει τα επιτόκια, εν μέσω των μεγάλων οικονομικών αναταραχών που έχε προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Η Νορβηγία, μέσω της Κεντρικής Τράπεζας ανακοίνωσε την αύξηση κατά 0,25 της μονάδες του βασικού επιτοκίου στο 4,25% και έγινε η πρώτη κεντρική τράπεζα στην Ευρώπη που προσπαθεί να πάρει μέτρα για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει σε όλο τον πλανήτη ο πόλεμος στο Ιράν.

Η κυβερνήτρια της κεντρικής τράπεζας της Νορβηγίας Ιντα Βόλντεν Μπάκε, εξέφρασε τον προβληματισμό της και τόνισε ότι ο πληθωρισμός δείχνει να βγαίνει εκτός ελέγχου.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές. Ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά υψηλός και παραμένει πάνω από τον στόχο εδώ και αρκετά χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζα της Νορβηγίας, σύμφωνα με τους Financial Times

Τον Μάρτιο, ο δομικός πληθωρισμός, ο προτιμώμενος δείκτης της Τράπεζας της Νορβηγίας, βρισκόταν στο 3%, σαφώς πάνω από τον επίσημο στόχο της νομισματικής πολιτικής που είναι στο 2% περίπου.

Στη Νορβηγία έχει ανοίξει έντονη συζήτηση σχετικά με το πόσο μεγάλη επίδραση μπορούν πραγματικά να έχουν τα υψηλότερα επιτόκια στον πληθωρισμό, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των τιμών εξαρτάται από παράγοντες εκτός του ελέγχου της Νορβηγίας.