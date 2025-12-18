Διεθνή

Η Γερμανία εγκαινιάζει νέο ταμείο για την άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους 100 δισ. ευρώ

Το νέο ταμείο θα στηρίξει επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς όπως ενέργεια, άμυνα και καινοτομία
Euro banknotes and coins in front of the national flag of Belgium
iStock

Nέο επενδυτικό «όχημα» ξεκίνησε η γερμανική κυβέρνηση που αποσκοπεί στην προσέλκυση δισεκατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικά κεφάλαια για ενεργειακές υποδομές, πρώτες ύλες, άμυνα και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα λεγόμενα Deutschlandfonds θα συγκεντρώσουν 30 δισ. ευρώ σε δημόσια κεφάλαια και εγγυήσεις, εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο θα αποτελεί νέο χρήμα, ενώ το υπόλοιπο θα προέρχεται από υπάρχοντα κρατικά προγράμματα στήριξης. Η δομή του ταμείου στοχεύει να κινητοποιήσει περίπου 100 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις, ενισχύοντας μεσαίες επιχειρήσεις, νεοσύστατες εταιρείες και αναπτυσσόμενους τομείς στη Γερμανία, ιδίως σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα και η καινοτομία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να τονώσει την γερμανική οικονομία, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα στρατηγικό επενδυτικό όχημα για κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια και η άμυνα, και ενισχύοντας την καινοτομία.

Το κράτος θα στηρίξει επενδύσεις στη Γερμανία μέσω εισφορών μετοχικού κεφαλαίου, εγγυήσεων και δανείων προς μεσαίες επιχειρήσεις – ιδίως στον ενεργειακό τομέα – καθώς και προς νεοσύστατες και αναπτυσσόμενες εταιρείες. Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας, η συμμετοχή της κυβέρνησης θα έχει αποκλειστικά τον χαρακτήρα «προσωρινής αρχικής χρηματοδότησης».

Το ταμείο αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε και του υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ. Την υλοποίηση των επενδύσεων θα αναλάβει η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα KfW, η οποία θα ενσωματώσει το νέο όχημα στα υφιστάμενα προγράμματα στήριξής της.

