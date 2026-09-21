Η γερμανική οικονομία θα ανακάμψει προς το τέλος του έτους, λέει η Bundesbank

Νέα στοιχεία για τη γερμανική οικονομία και τη δυναμική που θα αναπτύξει στο τέλος του 2026, έδωσε στη μηνιαία έκθεσή της η Bundesbank.

Η γερμανική οικονομία αναμένεται να χάσει τη δυναμική της το γ’ τρίμηνο λόγω προσωρινών παραγόντων, προτού επιταχύνει ξανά τους ρυθμούς της προς το τέλος του έτους, σύμφωνα με την Bundesbank.

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Μετά την ανάπτυξη της τάξης του 0,3% ή και περισσότερο σε καθένα από τα δύο πρώτα τρίμηνα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα αυξηθεί μόνον «ελαφρώς» κατά το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε η κεντρική τράπεζα στη μηνιαία έκθεσή της τη Δευτέρα (21.9.2026). Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε βραχυπρόθεσμους παράγοντες, όπως η χαμηλή στάθμη των υδάτων στον ποταμό Ρήνο.

Θα ανεβάσει ρυθμούς

Όπως επισημαίνει στην έκθεσή της η γερμανική κεντρική τράπεζα, «μόλις υποχωρήσουν αυτοί οι παράγοντες, αναμένεται να εκδηλωθούν φαινόμενα αναπλήρωσης της χαμένης δραστηριότητας». Στη συνέχεια προσθέτει ότι η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί και πάλι με ισχυρότερους ρυθμούς το τελευταίο τρίμηνο του 2026, το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, και να «παραμείνει στην τρέχουσα πορεία ανάκαμψης».

Να σημειωθεί ότι η γερμανική οικονομία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, έδειξε να αντέχει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν απέναντι στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την εκτίναξη του κόστους ενέργειας. Αυτό, σύμφωνα με την Bundesbank, οφείλεται και στις τεράστιες δαπάνες για υποδομές και την άμυνα.

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«Παράλυση» μετά τη συντριβή Μερτς

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια, όπως οι αυξημένες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και οι εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ. Το κλίμα έγινε ακόμα πιο δυσοίωνο μετά τις πρόσφατες επιτυχίες εξτρεμιστικών κομμάτων στις πολιτειακές εκλογές και τη συντριβή της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς, καθώς ο Καγκελάριος ενδέχεται να μην προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη.

Ο επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) με έδρα το Βερολίνο, Μαρσέλ Φράτσερ, μιλώντας στο Bloomberg, τόνισε ότι το βαθύ χάσμα μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε «παράλυση».

«Η προσέγγιση μέχρι τώρα ήταν: ας μην ταράξουμε τα νερά, ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη βιομηχανία, ας της δώσουμε όσες επιδοτήσεις χρειάζονται για να παραμείνει βιώσιμη», δήλωσε ο Μαρσέλ Φράτσερ, τονίζοντας όμως ότι αυτή η στρατηγική δεν αποδίδει πλέον. Ο επικεφαλής του ινστιτούτου DIW υπογράμμισε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει πορεία και να πάρει την απόφαση για μια μεγάλη αλλαγή στη φορολογία. Ο κ. Φράτσερ πρόσθεσε στη συνέχεια ότιι «χρειαζόμαστε βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, περισσότερο ανταγωνισμό και να αποδεχτούμε ότι η βιομηχανία θα πρέπει να συρρικνωθεί».

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Bundesbank εκτίμησε ότι πιθανότατα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για κάποιο χρονικό διάστημα, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Αύγουστο. «Οι επίμονα υψηλές τιμές -όχι μόνο στο αργό πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια- θα μπορούσαν να εντείνουν τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες επιπτώσεις και να καθυστερήσουν την επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%», ανέφερε η Bundesbank.