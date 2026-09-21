Μόλις 240 πλοία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ από την αρχή του πολέμου, «βουτιά» 94% στις διελεύσεις

Κατά περίπου 94% έχει μειωθεί ο αριθμός πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου, παρά το γεγονός ότι ένα μέρος της κίνησης των πετρελαιοφόρων έχει επιστρέψει στη θαλάσσια οδό υπό την προστασία των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων στην περιοχή των Στενών έχει περιοριστεί στο 1/10 του όγκου των διελεύσεων δεξαμενόπλοιων πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, 240 πλοία μεταφοράς πετρελαίου κινήθηκαν στον Κόλπο μεταξύ 1.3.2026 και 7.9.2026, σε σύγκριση με4.198 πλοία κατά την ίδια περίοδο πέρσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από την κρίση του πολέμου, 99 υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων λειτουργούσαν στον Κόλπο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του παγκόσμιου στόλου εμπορευματοκιβωτίων. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή μόλις 11 παραμένουν ενεργές: 10 εκτελούν δρομολόγια μεταξύ λιμανιών του Κόλπου και μια εκτελεί τη διαδρομή Ιράν-Κίνα.

Η σύγχυση στα Στενά δεν περιορίζεται μόνο στο πετρέλαιο αλλά αγγίζει και άλλες πρώτες ύλες. Οι μεταφορές ασβεστόλιθου, για παράδειγμα, μειώθηκαν από 2,93 εκατομμύρια τόνους τον Ιανουάριο σε μηδέν τον Αύγουστο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times. Επιπλέον , το θείο μειώθηκε από 1,45 εκατομμύρια τόνους σε 120.000 τόνους, τα αζωτούχα λιπάσματα από 1,1 εκατομμύριο τόνους σε 340.000 τόνους και το καλαμπόκι από 1,74 εκατομμύρια τόνους σε 310.000 τόνους.

Εναλλακτικές οδοί

Οι εταιρείες έχουν καταφύγει σε ολοένα και περισσότερο χερσαίες διαδρομές ή μεταφορτώσεις μέσω λιμένων στην Ινδία και τη Σρι Λάνκα, αυξάνοντας το κόστος και τους χρόνους παράδοσης. Έτσι , το επιπλέον κόστος για μια επιχείρηση που εκτελεί μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων 40 ποδιών μπορεί να αυξηθεί έως και 10.000 δολάρια (από τα 1.250 δολάρια πριν από τη διακοπή διελεύσεων στον Κόλπο), ενώ οι τυπικοί χρόνοι μετακίνησης διπλασιάζονται και μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 60 ημέρες.

Κλείνοντας, τα στοιχεία υπογραμμίζουν μια ζημιογόνα διαίρεση στην κυκλοφορία στα Στενά Ορμούζ: τα πετρελαιοφόρα έχουν επιστρέψει εν μέρει υπό την προστασία του στρατού των ΗΠΑ, ωστόσο η ναυτιλιακή κίνηση εμπορευματοκιβωτίων παραμένει αισθητά περιορισμένη, λόγω κινδύνων ασφαλείας, υψηλών ασφαλίστρων και του αυξημένου λειτουργικού κόστους.