Η Ινδία μειώνει τους φόρους καυσίμων για να προστατεύσει τα διυλιστήρια από τις επιπτώσεις του πολέμου ώστε να μην κάνουν αυξήσεις

Η Ινδία μείωσε τους φόρους στο ντίζελ και τη βενζίνη για να μετριάσει τον αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου στα διυλιστήριά της, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει το τελευταίο διάστημα την παγκόσμια προσφορά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, η Ινδία μείωσε τον φόρο στη βενζίνη σε 3 ρουπίες (3 σεντς) ανά λίτρο από 13 ρουπίες και στο ντίζελ σε μηδέν από 10 ρουπίες.

Η κρατική Bharat Petroleum έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα αλλάξει τις τιμές λιανικής ως αποτέλεσμα αυτής της κίνησης της κυβέρνησης και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα διυλιστήρια. Σημειώνεται ότι οι κρατικές εταιρείες ελέγχουν περίπου το 90% των πρατηρίων της χώρας.

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο έχει διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου «παγωμένες» από τον Μάρτιο του 2024, καθώς το καλάθι αργού πετρελαίου της χώρας, το οποίο τότε ήταν κατά μέσο όρο στα 85 δολάρια το βαρέλι, έκτοτε έχει εκτοξευθεί σε σχεδόν 123 δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του υπουργείου πετρελαίου.