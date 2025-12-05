Συμβαίνει τώρα:
Η καταναλωτική δαπάνη στις ΗΠΑ επιβραδύνεται τον Σεπτέμβριο καθώς οι τιμές παραμένουν υψηλές

Shops at the shopping center - retail concepts
iStock

Μέτρια άνοδο κατέγραψαν οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, έπειτα από τρεις συνεχόμενους μήνες ισχυρής αύξησης, υποδηλώνοντας απώλεια δυναμικής της οικονομίας στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Η ασθενική εικόνα της αγοράς εργασίας και το αυξανόμενο κόστος ζωής περιόρισαν τη ζήτηση.

Η έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (5.12.25), έδειξε επίσης ότι ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων περίπου 18 μηνών. Οι εκτεταμένοι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές έχουν συμβάλει στη σταδιακή άνοδο των τιμών για τους καταναλωτές. Ο Τραμπ δέχεται αυξανόμενη κριτική από τους Αμερικανούς που αγανακτούν με τον υψηλό πληθωρισμό, ενώ η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν ανέφερε ότι το κλίμα μεταξύ των νοικοκυριών στις αρχές Δεκεμβρίου ήταν «γενικά ζοφερό, καθώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να επισημαίνουν το βάρος των υψηλών τιμών», σύμφωνα με το Reuters.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη για τους καταναλωτές παραμένουν δύσκολα. Η υποτονική εικόνα του Σεπτεμβρίου διαμορφώνει το σκηνικό για περαιτέρω αδυναμία της κατανάλωσης στο τέταρτο τρίμηνο», σημείωσε ο Όλιβερ Άλεν, ανώτερος οικονομολόγος της Pantheon Macroeconomics.

Οι καταναλωτικές δαπάνες – που αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας – αυξήθηκαν κατά 0,3% έπειτα από μια καθοδικά αναθεωρημένη άνοδο 0,5% τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει άνοδο 0,3%, μετά την αρχικά ανακοινωθείσα αύξηση 0,6% για τον Αύγουστο. Η δημοσίευση της έκθεσης είχε καθυστερήσει λόγω του ιστορικά μακροχρόνιου, 43 ημερών, κυβερνητικού «λουκέτου».

Η άνοδος στις δαπάνες αντανακλούσε κυρίως υψηλότερες τιμές, ιδιαίτερα στα καύσιμα και σε άλλα ενεργειακά προϊόντα. Οι δαπάνες για αυτοκίνητα, ψυχαγωγικά είδη και άλλα ανθεκτικά καταναλωτικά προϊόντα μειώθηκαν, ενώ πτώση σημειώθηκε και στις αγορές ενδυμάτων και υποδημάτων. Συνολικά, η κατανάλωση σε αγαθά παρέμεινε αμετάβλητη.

Αντίθετα, οι δαπάνες για υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,4%, οδηγούμενες από στέγαση και κοινωφελείς υπηρεσίες. Οι καταναλωτές αύξησαν επίσης τις δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλιση, καθώς και για ξενοδοχεία, μεταφορές και αεροπορικά εισιτήρια.

