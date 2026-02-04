Διεθνή

Η Κίνα αντιδρά στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Goldwind

Η ΕΕ είχε ήδη ανακοινώσει τον Απρίλιο του 2024 πως άρχισε μια πρώτη έρευνα στην εταιρεία για πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό
Για «διακρίσεις» κατηγόρησε η Κίνα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την χθεσινή (3.2.2026) ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη εμπεριστατωμένης έρευνας σε βάρος της γιγάντιας κινεζικής εταιρείας ανεμογεννητριών Goldwind για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε χθες σε σχετική ανακοίνωση το φόβο ότι οι σημαντικές επιδοτήσεις, που σύμφωνα με την ίδια χορηγεί το Πεκίνο στην Goldwind, «βλάπτουν τον ανταγωνισμό» στην αιολική ενέργεια. Η ΕΕ είχε ήδη ανακοινώσει τον Απρίλιο του 2024 πως άρχισε μια πρώτη έρευνα για το θέμα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφεύγει συχνά σε μονομερή εμπορικά και οικονομικά εργαλεία, λαμβάνοντας έναντι κινεζικών επιχειρήσεων μέτρα διακριτικής μεταχείρισης και περιορισμού», δήλωσε ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. Πρόκειται για σημάδια προστατευτισμού που βλάπτουν την εικόνα της ΕΕ και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των κινεζικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο ίδιος κάλεσε την ΕΕ «να τιμήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών και να σεβαστεί την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού».

Η Κίνα, μείζων παράγοντας του τομέα από το τέλος της δεκαετίας του 2000, έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στην πρώτη θέση παγκοσμίως.

Πολυάριθμες δυτικές χώρες εκφράζουν ανησυχίες για τη συρροή φθηνών κινεζικών εξαγωγών που αποσταθεροποιούν ντόπιους κατασκευαστές, όπως η Vestas στη Δανία ή η GE Vernova στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Αμφίβολος ο στόχος της ΕΕ για επάρκεια κρίσιμων πρώτων υλών έως το 2030
«Φαντάζει εκτός πραγματικότητας» η φιλοδοξία της ΕΕ να εξασφαλίσει μέχρι το 2030 τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών για την ενεργειακή της μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές
Solar panels and wind turbines generating renewable energy for green and sustainable future.
