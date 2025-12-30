Η Κίνα μειώνει τον φορολογικό «πήχη» στις πωλήσεις κατοικιών – Τι αλλάζει για τα ακίνητα

Την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε ορισμένες πωλήσεις κατοικιών θα προωθήσει η Κίνα, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει την επίμονη ύφεση στις τιμές των ακινήτων στη χώρα.

Η απαλλαγή – η οποία αφορά άτομα που πωλούν κατοικίες τις οποίες κατείχαν για τουλάχιστον δύο χρόνια – θα τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή (2.1.26), σύμφωνα με σημερινή (30.12.25) ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών της Κίνας. Ο ΦΠΑ 3% θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται σε κατοικίες που πωλούνται εντός δύο ετών από την αγορά τους, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Σε πόλεις όπως η Σαγκάη, οι πωλητές που κατείχαν ακίνητα για λιγότερο από δύο χρόνια υποχρεώνονταν προηγουμένως να καταβάλουν ΦΠΑ 5% ενώ στις μεγάλες πόλεις της χώρας είχαν ήδη εφαρμόσει απαλλαγές από τον ΦΠΑ στα τέλη του 2024.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας παρατεταμένης κρίσης στην αγορά ακινήτων, η οποία έχει ανατρέψει μεγάλους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου China Evergrande. Η China Vanke, μία από τις τελευταίες μεγάλες εταιρείες του κλάδου που εξακολουθούν να επιβιώνουν, αντιμετωπίζει επίσης αυξανόμενες πιέσεις λόγω χρέους, καθώς οι τιμές των κατοικιών σημείωσαν τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση τους σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο.

Οι Κινέζοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη στήριξη προς την αγορά κατοικίας κατά τη διάρκεια κρίσιμης οικονομικής συνάντησης αυτόν τον μήνα, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης της κρατικής αγοράς υφιστάμενων κατοικιών, κυρίως για χρήση ως προσιτή στέγαση. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν προχώρησαν σε μέτρα που ορισμένοι οικονομολόγοι θεωρούν απαραίτητα για την αναζωογόνηση του τομέα, όπως άμεσες επιδοτήσεις μετρητών και εκτεταμένες κρατικές επενδύσεις.

Το Bloomberg ανέφερε τον Νοέμβριο ότι οι αρχές εξετάζουν μια σειρά μέτρων για τη στήριξη της αγοράς, όπως επιδοτήσεις στεγαστικών δανείων και φορολογικές εκπτώσεις για την ενθάρρυνση της ζήτησης.