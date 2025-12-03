Η Κομισιόν προτείνει δάνειο 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία με τη χρήση ρωσικών assets

Δάνειο ύψους 165 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας την αξία των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων (σ.σ. ρωσικά assets) που τηρούνται στο Βέλγιο,, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σ.σ. Κομισιόν) με στόχο τις επανορθώσεις, σύμφωνα με το POLITICO.

Το δάνειο επανορθώσεων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού πακέτου, ύψους έως και 210 δισ. ευρώ, για να διατηρηθούν τα οικονομικά του Κιέβου στην επιφάνεια τα επόμενα χρόνια. Το δάνειο ύψους 165 δισ. ευρώ περιλαμβάνει 25 δισ. ευρώ ακινητοποιημένων ρωσικών assets που τηρούνται σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ολόκληρη την Ένωση, επιπλέον των 140 δισ. ευρώ που τηρούνται στην τράπεζα Euroclear στο Βέλγιο. Το πολεμικό ταμείο της Ουκρανίας αναμένεται να αδειάσει τον Απρίλιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νομική πρόταση θα χρησιμεύσει ως βάση για άμεσες τεχνικές διαπραγματεύσεις πριν από τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στα μέσα Δεκεμβρίου, όπου θα αποφασιστούν τα πιο ευαίσθητα σημεία της πρωτοβουλίας. Η Ουκρανία θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο μόνο εάν η Ρωσία τερματίσει τη σύγκρουση και καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις, κάτι που θεωρείται απίθανο σενάριο.

Στο πλαίσιο του δανείου αποζημιώσεων, 115 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας, ενώ 50 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Τα υπόλοιπα 45 δισ. ευρώ του πακέτου θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ενός δανείου της G7 προς την Ουκρανία από το 2024.

Το κύριο εμπόδιο παραμένει η αντίθεση της βελγικής κυβέρνησης στο δάνειο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών, Valdis Dombrovskis, έχουν ετοιμάσει νομοθετικά κείμενα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω δανείου με ρωσικά κεφάλαια ή μέσω κοινού δανείου. «Διεξήγαμε εντατικές συζητήσεις, μεταξύ άλλων και με το Βέλγιο», δήλωσε η Von der Leyen. «Ακούσαμε προσεκτικά τις αντιρρήσεις του Βελγίου και λάβαμε υπόψη σχεδόν όλες αυτές τις αντιρρήσεις. Ενσωματώσαμε ισχυρές διασφαλίσεις και, στο μέτρο του δυνατού, κατανείμαμε τους κινδύνους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Von der Leyen τόνισε ότι η πρώτη επιλογή απαιτεί ομοφωνία των κρατών μελών, ενώ για τη δεύτερη επιλογή με τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια αρκεί η ειδική πλειοψηφία. Η Επιτροπή επιθυμεί να καλύψει τα δύο τρίτα των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τους διεθνείς εταίρους, σύμφωνα με την Von der Leyen.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προηγουμένως προτείνει τρεις επιλογές: την αποκατάσταση με τα μετρητά των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, ένα κοινό δάνειο στις ευρωπαϊκές αγορές (τα λεγόμενα «ευρωομόλογα») και μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για διμερείς συνεισφορές.

Τελικά, η αναδιάρθρωση και το κοινό δάνειο στις χρηματοπιστωτικές αγορές με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό παραμένουν σε ισχύ. Και στις δύο προτάσεις υπάρχουν «μια σειρά εγγυήσεων» για την προστασία των κρατών μελών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από πιθανές αντίποινα μέτρα της Ρωσίας, καθώς και ένας «ισχυρός μηχανισμός αλληλεγγύης που καλύπτεται από διμερείς εθνικές εγγυήσεις ή τον προϋπολογισμό της ΕΕ», όπως αναφέρεται.

«Με τις σημερινές προτάσεις διασφαλίζουμε ότι η Ουκρανία διαθέτει τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να διεξαγάγει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. «Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης την αμερικανική κυβέρνηση και η πρόταση έτυχε θετικής υποδοχής. Άλλοι εταίροι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν, ώστε να συμβάλουν και αυτοί στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας».