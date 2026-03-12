Η κρίση στο πετρέλαιο φέρνει στο ίδιο τραπέζι ΗΠΑ και Ρωσία: Μπαράζ επαφών για τις επιπτώσεις των τιμών στα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου που έχουν φτάσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας στην αρχή της εβδομάδας και τα 120 δολάρια -μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή- έχουν σημάνει συναγερμό στις διεθνείς αγορές και έχουν κινητοποιήσει κυβερνητικούς ηγέτες, με μπαράζ επαφών υψηλού επιπέδου να λαμβάνουν χώρα προκείμενου να τιθασέψουν την κρίση που τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη.

Η εκρηκτική άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς κλιμακώνεται η πολεμική κρίση στα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο ενεργειακό κόμβο διακίνησης φορτίων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), κλιμακώνει τους φόβους για αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ ανέφερε σήμερα (12.3.2026) πως συζήτησε σχετικά με την «τρέχουσα κρίση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου» με Αμερικανούς ομολόγους του στη Φλόριντα.

«Σήμερα πολλές χώρες, πρωτίστως οι ΗΠΑ, αρχίζουν να καταλαβαίνουν καλύτερα τον βασικό ρόλο του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη διασφάλιση της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας καθώς και την αναποτελεσματικότητα και τον καταστροφικό χαρακτήρα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», σημείωσε ο Ντμίτριεφ μέσω Telegram.

Ο Ντμίτριεφ είπε ότι, κατόπιν οδηγιών του Πούτιν, πραγματοποίησε συναντήσεις στις ΗΠΑ με τους επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την οικονομική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. «Συζητήσαμε τόσο τα πολλά υποσχόμενα έργα που μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, όσο και την τρέχουσα κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι ομάδες συζήτησαν «διάφορα θέματα» και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή. Μεταξύ των άλλων συμμετεχόντων ήταν ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούενμπαουμ.

Αυτά συμβαίνουν ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναφέρει ότι τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν τον Φεβρουάριο στο χαμηλότερο επίπεδο από την εισβολή της στην Ουκρανία, μετά τις δυτικές κυρώσεις που περιόρισαν τις πωλήσεις και επέβαλαν μεγαλύτερες εκπτώσεις τιμών, ενώ το Κίεβο συνέχισε τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τον αναδυόμενο ρόλο της Ρωσίας στην ενεργειακή σκακιέρα, σε μια περίοδο όπου οι τιμές ανεβαίνουν και φέρνουν οικονομικές πιέσεις στις αγορές και στις κυβερνήσεις. Οι επαφές, άλλωστε ανάμεσα σε υψηλόβαθμα στελέχη κυβερνήσεων εντείνονται, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ανατιμήσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον πληθωρισμό και να επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία ασκώντας παράλληλα πολιτικές πιέσεις στους ηγέτες, ειδικά στις ΗΠΑ ενόψει ενδιάμεσων εκλογών.

Την ίδια στιγμή, οι χώρες της G7, σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ξεκαθάρισαν χθες ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί λόγο να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Ο Τραμπ πρότεινε την άρση «ορισμένων κυρώσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο για τη μείωση των τιμών» μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν τη Δευτέρα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ εξέδωσαν προσωρινή άρση των κυρώσεων στις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο, σε απάντηση στις αυξανόμενες τιμές ενέργειας.

Από την περασμένη Δευτέρα (2.3.2026) οι αγορές ενέργειας έχουν βρεθεί σε αναταραχή, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην αρχή αυτής της εβδομάδας, οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent έφτασαν να ξεπερνούν προσωρινά τα 119 δολάρια το βαρέλι, επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από τα μέσα του 2022. Στη συνέχεια οι τιμές υποχώρησαν κοντά στα 90 δολάρια, καθώς ορισμένα θετικά σχόλια για πιθανή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μείωσαν προσωρινά την ανησυχία των επενδυτών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) και τα 32 κράτη μέλη του χτες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τους για να αντισταθμίσουν τις απώλειες εφοδιασμού λόγω του «κλεισίματος» των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, η κίνηση αυτή φάνηκε να έχει μόνο προσωρινό αποτύπωμα στην αγορά πετρελαίου όπου οι τάσεις καταγράφονται ανοδικές σήμερα Πέμπτη.