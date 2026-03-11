Μακρόν: «Διατήρηση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας» – «Οι G7 έχουμε τεράστιο αντίκτυπο στον κόσμο» λέει ο Τραμπ

Η τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που έχει προκληθεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν και τις συνέπειές του στην πετρελαϊκή αγορά, δεν δικαιολογεί την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, συμφώνησαν σήμερα (11.03.2026) οι ηγέτες των χωρών της G7, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο «οικοδεσπότης» αυτής της τηλεδιάσκεψης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε επίσης μιλώντας στη σύσκεψη των G7, ότι η χώρα του θα συμβάλει στην αποδέσμευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων που συμφωνήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας με 14,5 εκατομμύρια βαρέλια. Και πρόσθεσε, ότι η γαλλική κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για να ανακουφιστούν οι Γάλλοι καταναλωτές.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν «δεν έχουν εκμηδενιστεί» από τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα. Σημείωσε ότι εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διευκρινίσει «τους τελικούς στόχους του και τον ρυθμό των επιχειρήσεων» στο Ιράν.

Όπως είπε ο Μακρόν, οι βαλλιστικές δυνατότητες του Ιράν έχουν δεχθεί σφοδρό πλήγμα, όμως η Τεχεράνη «εξακολουθεί να επιτίθεται σε πολλές χώρες της περιοχής και επομένως οι δυνατότητές της δεν έχουν εκμηδενιστεί».

Visioconférence des chefs d'État et de gouvernement du G7 sur les conséquences économiques de la guerre au Moyen Orient. March 11, 2026

Απαντώντας, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον «τεράστιο αντίκτυπο» των αποφάσεων που ελήφθησαν σήμερα, σύμφωνα με ένα σύντομο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η γαλλική προεδρία.

«Νομίζω ότι έχουμε τεράστιο αντίκτυπο, απίστευτο στην πραγματικότητα, στον κόσμο», είπε ο Τραμπ, αφού του δόθηκε ο λόγος από τον προεδρεύοντα Μακρόν. Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στην αποδέσμευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων που αποφασίστηκε νωρίτερα.

Οι δύο ηγέτες έκαναν αυτές τις δηλώσεις μετά την πρόταση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές.