Η Ουκρανία επιδιώκει επιπλέον 1 δισ. ευρώ για την αγορά αμερικανικών όπλων μέχρι το τέλος 2025

Η Ολλανδία θα διαθέσει επιπλέον 250 εκατ. ευρώ για την αγορά αμερικανικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών F - 16
Ουκρανός στρατιώτης στο πεδίο της μάχης
Ουκρανός στρατιώτης στο πεδίο της μάχης / REUTERS / Stringer

Την εξασφάλιση επιπλέον ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ επιδιώκει η Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις αγορές όπλων από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο πρεσβευτής της χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Θα ήμασταν εξαιρετικά ευγνώμονες για νέες συνεισφορές από τους συμμάχους, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να λαμβάνει εξοπλισμό μέσω του PURL χωρίς διακοπή», τόνισε η Alyona Getmanchuk στο Bloomberg News, αναφερόμενη σε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί τις αγορές όπλων των ΗΠΑ με χρήματα που παρέχονται κυρίως από τους Ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου.

Η Ουκρανία στοχεύει να αποκρούσει τις εντατικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές και τις σθεναρές προελάσεις των δυνάμεων του Κρεμλίνου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Η Ολλανδία θα διαθέσει επιπλέον 250 εκατ. ευρώ για την αγορά αμερικανικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών F – 16, δήλωσε τη Δευτέρα (1.12.25) ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, ενόψει συνάντησης με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν καθυστερήσει να δεσμευτούν στην πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, αφότου η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτή η απροθυμία έχει αυξηθεί μόνο αφότου η Ευρώπη αιφνιδιάστηκε από τις τελευταίες ειρηνευτικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένου ενός αρχικού σχεδίου 28 σημείων που φαινόταν να ευνοεί τη Ρωσία. και να αφήνει εκτός τα συμφέροντα της ΕΕ.

