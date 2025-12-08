Η Πολωνία εξετάζει την ανάπτυξη του LNG για να διαμορφώσει τις ροές φυσικού αερίου της Ευρώπης μετά τη Ρωσία

Καθώς η Ευρώπη απομακρύνεται οριστικά από το ρωσικό φυσικό αέριο (LNG), η Πολωνία στοχεύει να γίνει το κύριο σημείο εισόδου για το παγκόσμιο LNG στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – μια μετατόπιση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις ροές καυσίμων σε όλη την περιοχή και να δώσει στους γείτονές της μια πιο σταθερή εναλλακτική λύση στις εισαγωγές μέσω αγωγών.

Η χώρα αξιοποιεί τη δυναμική που δημιούργησε μετά τη μείωση των παραδόσεων από την Gazprom PJSC το 2022, όταν η πρώιμη διαφοροποίηση της Πολωνίας την άφησε καλύτερα προετοιμασμένη από πολλούς ανταγωνιστές. Τώρα – με την Ευρώπη να σχεδιάζει να εγκαταλείψει πλήρως τις ρωσικές προμήθειες το 2027 – η Πολωνία εξετάζει νέες υποδομές LNG για να μεταμορφωθεί από μια αυτοδύναμη ακραία κατάσταση σε μια περιφερειακή πύλη.

Η Gaz-System, η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου αγωγών της, θα αποφασίσει μέχρι το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους εάν θα κατασκευάσει έναν ακόμη πλωτό τερματικό σταθμό εισαγωγής LNG στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Διευθύνων Σύμβουλος Slawomir, αναφέροντας «μια ορατή αύξηση του ενδιαφέροντος για το LNG, τόσο στην Πολωνία όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής μας», σύμφωνα με το Bloomberg.

Η χώρα της ανατολικής Ευρώπης λειτουργεί ήδη έναν τερματικό σταθμό 8,3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων στην πόλη – λιμάνι Σβινούιστσιε της Βαλτικής και κατασκευάζει έναν πλωτό τερματικό σταθμό χωρητικότητας 6,1 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που αναμένεται να είναι έτοιμος το 2028. Και οι δύο τερματικοί σταθμοί είναι πλήρως κρατημένοι από την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Orlen, ενώ ο στόχος για τον επιπλέον που εξετάζεται είναι να προσελκύσει άλλους αγοραστές, επίσης από το εξωτερικό.

Ενώ η Κροατία, η Ελλάδα και η Λιθουανία έχουν επίσης αρχίσει να εδραιώνουν την παρουσία τους στο LNG στην περιοχή, η κεντρική θέση της Πολωνίας στο δίκτυο φυσικού αερίου της Ευρώπης θα συνέδεε αρκετές βασικές οδούς εφοδιασμού. Για παράδειγμα, θα επέτρεπε την αποθήκευση καυσίμων που εισάγονται από τις ΗΠΑ σε τεράστιες υπόγειες αποθήκες στην Ουκρανία ή την πρόσβαση σε ηπειρωτικούς γείτονες όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία ή η Ουγγαρία.