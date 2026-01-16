Η πρόταση Τραμπ για πλαφόν στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών βάζει στο στόχαστρο τον τραπεζικό κλάδο

Η αιφνιδιαστική απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή ανώτατου ορίου στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών προκάλεσε πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο αυτή την εβδομάδα, την ώρα που οι μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street ετοιμάζονταν να παρουσιάσουν τα τριμηνιαία οικονομικά τους αποτελέσματα.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου ανακοινώσεων της Wall Street, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις εταιρείες πιστωτικών καρτών να περιορίσουν τα επιτόκια στο 10% για διάστημα ενός έτους, περίπου στο μισό του σημερινού μέσου όρου για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα. Η απαίτηση, με προθεσμία έως τις 20 Ιανουαρίου, θα μπορούσε – εφόσον εφαρμοστεί – να αφαιρέσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα κέρδη ενός από τους πλέον προσοδοφόρους τομείς του τραπεζικού κλάδου.

Άμεση αντίδραση των αγορών

Οι επενδυτές αντέδρασαν άμεσα με τη μετοχή της Capital One Financial, του μεγαλύτερου εκδότη πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ, να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων εννέα μηνών. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι JPMorgan Chase & Co., American Express και Synchrony Financial.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, ακόμη και αν η πρωτοβουλία δεν υλοποιηθεί, δημιουργεί αβεβαιότητα για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα επωφελείται από προσδοκίες ευρείας απορρύθμισης.

Αμφιβολίες για την εφαρμογή της πρότασης Τραμπ

Παρά τον αρχικό πανικό, αρκετοί αναλυτές αμφισβητούν το κατά πόσο η πρόταση μπορεί να μετατραπεί σε πράξη, δεδομένης της ισχυρής επιρροής του τραπεζικού κλάδου στο Κογκρέσο και της απουσίας συγκεκριμένης νομοθετικής βάσης.

«Σε περίπτωση εφαρμογής, το μέτρο θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση της κερδοφορίας των εκδοτών πιστωτικών καρτών και πιθανότατα θα είχε ευρύτερες οικονομικές συνέπειες», σημείωσαν οι αναλυτές της Keefe Bruyette & Woods.

Οι πιέσεις εντάθηκαν όταν ο Τραμπ κάλεσε τους νομοθέτες να στηρίξουν τον Νόμο περί Ανταγωνισμού Πιστωτικών Καρτών (CCCA), ο οποίος στοχεύει στα σχεδόν 200 δισ. δολάρια που εισπράττουν ετησίως τράπεζες και εταιρείες πληρωμών από εμπόρους. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε πτώση τις μετοχές των Visa και Mastercard.

Ωστόσο, αναλυτές της Compass Point εκτιμούν ότι οι πιθανότητες επιβολής πλαφόν επιτοκίων παραμένουν χαμηλές, καθώς ο πρόεδρος δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να επιβάλει ανώτατα όρια χωρίς τη στήριξη του Κογκρέσου.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλους κλάδους

Η αναταραχή δεν περιορίστηκε στις τράπεζες. Αεροπορικές εταιρείες και λιανοπωλητές, που αντλούν σημαντικά έσοδα από συνεργασίες με πιστωτικές κάρτες, βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο των πωλήσεων.

Οι μετοχές των Delta Air Lines, United Airlines Holdings και Southwest Airlines υποχώρησαν, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και οι Macy’s Inc. και Kohl’s.

Σύμφωνα με αναλυτές της Bernstein, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες αποκομίζουν πάνω από 30 δισ. δολάρια ετησίως από πωλήσεις μιλίων σε συνεργάτες πιστωτικών καρτών, γεγονός που καθιστά τον κλάδο ιδιαίτερα ευάλωτο σε τέτοιες παρεμβάσεις.