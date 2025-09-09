Η Ριβς λέει ότι «δεν είναι σοβαρή» η πρόταση διάσωσης του Ηνωμένου Βασιλείου από το ΔΝΤ

Απάντηση στο αντιπολιτευόμενο Συντηρητικό Κόμμα έδωσε η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς σχετικά με τον υπαινιγμό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να χρειαστεί να ζητήσει διάσωση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό «ανεύθυνο».

Συγκεκριμένα, η Ριβς απάντησε στις δηλώσεις της ηγέτιδας των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, η οποία εξέφρασε αργά το βράδυ της Δευτέρας (8.9.25) στο BBC TV την έντονη ανησυχία της ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να χρειαστεί να προσφύγει «με το όριο» στο ΔΝΤ, όπως είχε συμβεί κατά την περίοδο της κυβέρνησης των Εργατικών υπό τον τότε πρωθυπουργό Τζέιμς Κάλαχαν, όταν η χώρα δανείστηκε 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τη λίρα. «Αυτό δεν είναι σοβαρό και είναι ανεύθυνο», απάντησε η Ριβς την Τρίτη (9.9.25) στη Βουλή των Κοινοτήτων. «Το μόνο που χρειάζεται διάσωση είναι το Συντηρητικό Κόμμα από την αποτυχημένη ηγεσία του», συνέχισε η Ρίβς σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ριβς κατηγόρησε την Μπάντενοχ ότι υποτιμά τη Βρετανία και προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή με τα σχόλιά της, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει στο BBC πως η ιδέα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται διάσωση από το ΔΝΤ δεν έχει καμία βάση, καθώς δεν την αποδέχονται οι «σοβαροί οικονομολόγοι».

Η Μπάντενοχ, από την πλευρά της, είχε επικαλεστεί το αυξημένο κόστος δανεισμού της Βρετανίας και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στερείται σχεδίου για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. «Πολλοί από τους δείκτες δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε αναφορικά με το ενδεχόμενο ανάγκης για διάσωση. «Αν όντως αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους κρίση λόγω των κακών αποφάσεών τους, όλοι θα υποφέρουμε» είπε η ηγέτιδα των Συντηρητικών.

Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998 την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο 5,748%. Έκτοτε, ωστόσο, έχουν υποχωρήσει απότομα ως μέρος της ανάκαμψης των παγκόσμιων ομολόγων. Τώρα διαμορφώνονται στο 5,47%.

Τα σχόλια της Μπάντενοχ ακολούθησαν την παρέμβαση του Άντριου Σέντανς, πρώην εξωτερικού μέλους της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας, ο οποίος έγραψε στην εφημερίδα Sun τον περασμένο μήνα ότι η Βρετανία θα μπορούσε να «οδεύει προς κάποια μορφή οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης» και «μπορεί να οδεύουμε προς τη δική μας διάσωση από το ΔΝΤ».

Επίσης, κατά τη διάρκεια των Ερωτήσεων για το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τρίτη (9.9.25) η νέα υπουργός πόλεων Λούσι Ρίγκμπι αρνήθηκε να αποκλείσει την αύξηση των φόρων στις τράπεζες στον προϋπολογισμό, λέγοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί το φορολογικό καθεστώς των τραπεζών «υπό αναθεώρηση».

Η Ριβς αντέδρασε στην έκκληση για φόρο περιουσίας, λέγοντας ότι «θα ήταν λάθος να καταργηθεί ο φόρος κληρονομιάς ή να αντικατασταθεί με έναν αναπόδεικτο φόρο χωρίς να γνωρίζουμε ποια έσοδα αποφέρει».