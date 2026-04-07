Η Ρωσία κερδίζει 10 δισ. ευρώ τον μήνα από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Δισεκατομμύρια φαίνεται να αποκομίζει η Ρωσία από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Γερμανορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

«Η Ρωσία είναι ο μεγάλος κερδισμένος του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο πρόεδρός του, Ματίας Σεπ, αναφερόμενος και στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως επισημαίνεται, τα έσοδα από εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ μηνιαίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρωσία επωφελείται από την άνοδο των τιμών των πρώτων υλών στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας εναλλακτικές οδούς εξαγωγής. H συγκυρία αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απροσδόκητα κέρδη ιστορικών διαστάσεων.

Καθώς ο ρωσικός προϋπολογισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια, εκτιμάται ότι στα σημερινά επίπεδα τιμών η Μόσχα μπορεί να εξασφαλίσει έως και 50 δισ. δολάρια ετησίως επιπλέον έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή αναφοράς στον προϋπολογισμό είναι τα 59 δολάρια ανά βαρέλι. Με τις τιμές να κινούνται κοντά στα 100 δολάρια, τα πρόσθετα έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα 71,8 δισ. δολάρια ετησίως.