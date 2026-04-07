Διεθνή

Η Ρωσία κερδίζει 10 δισ. ευρώ τον μήνα από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Τί ανακοίνωσε το Γερμανορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Δισεκατομμύρια φαίνεται να αποκομίζει η Ρωσία από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Γερμανορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

«Η Ρωσία είναι ο μεγάλος κερδισμένος του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο πρόεδρός του, Ματίας Σεπ, αναφερόμενος και στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως επισημαίνεται, τα έσοδα από εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ μηνιαίως.

Η Ρωσία επωφελείται από την άνοδο των τιμών των πρώτων υλών στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας εναλλακτικές οδούς εξαγωγής. H συγκυρία αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απροσδόκητα κέρδη ιστορικών διαστάσεων.

Καθώς ο ρωσικός προϋπολογισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια, εκτιμάται ότι στα σημερινά επίπεδα τιμών η Μόσχα μπορεί να εξασφαλίσει έως και 50 δισ. δολάρια ετησίως επιπλέον έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή αναφοράς στον προϋπολογισμό είναι τα 59 δολάρια ανά βαρέλι. Με τις τιμές να κινούνται κοντά στα 100 δολάρια, τα πρόσθετα έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα 71,8 δισ. δολάρια ετησίως.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo