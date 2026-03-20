Η Ρωσία μείωσε το βασικό επιτόκιό της στο 15% εν μέσω οικονομικών πιέσεων

Η Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα (20.3.2026) τη μείωση των επιτοκίων για έβδομη συνεχόμενη φορά, επιδιώκοντας να στηρίξει μια οικονομία που εξασθενεί, παρά τους κινδύνους, μεταξύ των οποίων και εκείνοι που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μείωσαν το βασικό επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης από 15,5% στο 15%, όπως αναμενόταν από την πλειοψηφία των οικονομολόγων. Η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται υπό πίεση, επιβαρυμένη από το υψηλό κόστος δανεισμού, τις εκτεταμένες κυρώσεις και τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον 5ο χρόνο του.

Σε συνδυασμό με την πρόσφατη αναστροφή της πορείας του ρουβλίου μετά από μια περίοδο σχετικής ισχύος, οι αξιωματούχοι αντιμετώπισαν ένα ακόμη πιο περίπλοκο περιβάλλον, καθώς η αναταραχή στις τιμές του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αλλάξει τους υπολογισμούς του προϋπολογισμού της Ρωσίας, αλλά και να δημιουργήσει νέους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Ενώ η αύξηση των τιμών «επιβραδύνθηκε σημαντικά» τον περασμένο μήνα, καθώς οι επιπτώσεις των έκτακτων παραγόντων εξασθένησαν, η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να επικρατούν και υπογράμμισε την αύξηση της αβεβαιότητας σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον.

«Οι βασικοί πληθωριστικοί κίνδυνοι συνδέονται με την επιδείνωση των παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών και τις αυξανόμενες παγκόσμιες πιέσεις στις τιμές εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και με τη μακροχρόνια απόκλιση της ρωσικής οικονομίας προς τα πάνω από μια ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης και τις υψηλές πληθωριστικές προσδοκίες», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε δήλωσή της.

Η τράπεζα ανέφερε ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στο 4,5–5,5% φέτος, δεδομένης της στάσης της νομισματικής πολιτικής της. Ωστόσο, αξιωματούχοι επισήμαναν ότι οι επιχειρηματικές έρευνες δείχνουν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας φέτος, με ψύξη της καταναλωτικής ζήτησης.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ρωσίας συρρικνώθηκε τον Ιανουάριο. Ενώ το υπουργείο Οικονομίας ανέφερε ότι αυτό οφειλόταν σε τεχνικούς παράγοντες, ένας δείκτης επιχειρηματικού κλίματος συνέχισε να μειώνεται σε σχεδόν όλους τους τομείς, υποδηλώνοντας μια πραγματική συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν στη Ρωσία δεν είναι καθόλου απλός. Οι διαταραχές στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ οδηγούν σε αύξηση των παγκόσμιων τιμών για ένα ευρύ φάσμα ρωσικών εξαγωγών, γεγονός που ενδέχεται να αντισταθμίσει τους κινδύνους που απορρέουν από το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των εισαγωγών στη Ρωσία.

Θα μπορούσε να υπάρξει παγκόσμια κρίση εφοδιασμού, αύξηση του κόστους μεταφοράς και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και εισαγόμενος πληθωρισμός λόγω των υψηλότερων τιμών στα τρόφιμα, τα βιομηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, δήλωσε η Όλγα Μπελένκαγια, αναλύτρια της εταιρείας Finam με έδρα τη Μόσχα.