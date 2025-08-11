Η ρωσική VTB Bank βλέπει τα έσοδα από δάνεια να καταρρέουν εν μέσω πολεμικών πιέσεων

Μια συνεχή επιδείνωση των εσόδων της από δανειοδοτήσεις, αντιμετωπίζει η 2η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας η VTB Bank, γεγονός που τροφοδοτεί ανησυχίες για τη σταθερότητά της εν μέσω των οικονομικών πιέσεων που ασκεί ο πόλεμος του προέδρου της Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους της ρωσικής τράπεζας μειώθηκαν κατά 49% σε 146,8 δισ. ρούβλια (1,9 δισ. δολάρια) κατά το εξάμηνο έως τον Ιούνιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 31ης Ιουλίου, η τελευταία μείωση για τις βασικές πιστωτικές της δραστηριότητες.

Μια τέτοια πτώση είναι σπάνια μεταξύ των συγκρίσιμων δανειστών παγκοσμίως, και τα ανώτερα στελέχη της τράπεζας δηλώνουν ότι τα στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική σοβαρότητα της κατάστασης, σύμφωνα με πηγές κατά τη συζήτηση ιδιωτικών θεμάτων.

Η πτώση των εσόδων από τα δάνεια υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία, καθώς ο Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζονται για μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα αυτή την εβδομάδα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Λευκός Οίκος αυξάνει την πίεση στο Κρεμλίνο, με τις τελευταίες κινήσεις να περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό των δασμών στην Ινδία ως ποινή για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι η διαφορά μεταξύ των τόκων που κερδίζει μια τράπεζα από τα δάνεια και των τόκων που πληρώνει για τις καταθέσεις. Σε μια εποχή που το επίσημο επιτόκιο αναφοράς της Ρωσίας έφτασε στο υψηλό επίπεδο του 21%, η μείωση υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η τράπεζα εξακολούθησε να καταγράφει καθαρά κέρδη ύψους 280 δισ. ρούβλια κατά την περίοδο αυτή. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, στα μεγάλα κέρδη από τις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων, ένας παράγοντας που ενδέχεται να μην προσφέρει αξιόπιστες αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Η VTB ανέφερε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν επειδή η αύξηση των επιτοκίων από 7,5% σε 21% ήταν «τόσο σημαντική και τόσο παρατεταμένη που επηρέασε ουσιαστικά τα καθαρά έσοδα από τόκους».

Το Bloomberg ανέφερε τον Ιούνιο ότι οι τραπεζικοί αξιωματούχοι έβλεπαν ένα αξιόπιστο κίνδυνο συστημικής κρίσης τους επόμενους 12 μήνες, καθώς οι δανειστές ανησυχούσαν όλο και περισσότερο για το επίπεδο των επισφαλών χρεών στους ισολογισμούς τους. Ερωτηθείσα για αυτούς τους φόβους, καθώς η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας μείωσε τα επιτόκια στο 18% τον περασμένο μήνα, η διοικητής Elvira Nabiullina επέμεινε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Η ρωσική κυβέρνηση έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις τράπεζες, ιδίως στις κρατικές όπως η VTB, για τη χρηματοδότηση του πολέμου. Η Μόσχα επέβαλε στους δανειστές να χορηγούν προνομιακά δάνεια σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον στρατιωτικό-βιομηχανικό τομέα, πολλές από τις οποίες είναι δύσκολο να καταγραφούν στις δημόσιες στατιστικές λόγω των περιορισμών στη δημοσίευση δεδομένων σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Η τεράστια αύξηση των κρατικών δαπανών για τον πόλεμο και τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις διεθνείς κυρώσεις πυροδότησαν τον πληθωρισμό στη Ρωσία και ώθησαν την κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια στο ρεκόρ του 21% για να ψύξει την υπερθέρμανση της οικονομίας. Με την αύξηση των επιτοκίων, οι τράπεζες έχουν δει μια απότομη αύξηση των μη πληρωμών και των αναδιαρθρώσεων δανείων.