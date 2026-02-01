Η SpaceX ζητά άδεια για data centers τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα

Επίσημο αίτημα στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) κατέθεσε η SpaceX του Έλον Μασκ, επιδιώκοντας την έγκριση για την ανάπτυξη ενός δικτύου δορυφόρων που θα λειτουργεί ως υποδομή υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την αίτηση που υποβλήθηκε την Παρασκευή (30.1.2026), το εγχείρημα του Μασκ βασίζεται σε δορυφόρους που θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά από ηλιακή ενέργεια και θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται και να αποθηκεύουν δεδομένα απευθείας στο διάστημα. Η SpaceX υποστηρίζει ότι η λύση αυτή απαντά στη ραγδαία αύξηση των αναγκών υπολογισμού που δημιουργεί η ταχεία εξάπλωση της AI, ενώ το φιλόδοξο σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά, μετατρέποντας το διάστημα σε έναν νέο, αποκεντρωμένο κόμβο data centers.

Η αίτηση υποβλήθηκε μια μέρα μετά την είδηση ότι η SpaceX και η xAI του Μασκ βρίσκονται σε συζητήσεις για συγχώνευση πριν από μια μεγάλη δημόσια προσφορά που έχει προγραμματιστεί για φέτος. Μια συγχώνευση θα έδινε νέα ώθηση στην προσπάθεια της SpaceX να εκτοξεύσει κέντρα δεδομένων σε τροχιά, καθώς ο Μασκ αγωνίζεται για την υπεροχή στον ταχέως κλιμακούμενο αγώνα τεχνητής νοημοσύνης ενάντια στις εταιρείες τεχνολογίας Google, Meta και OpenAI.

Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν τη φυσική ραχοκοκαλιά της τεχνητής νοημοσύνης και απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

«Αξιοποιώντας άμεσα την σχεδόν σταθερή ηλιακή ενέργεια με ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, αυτοί οι δορυφόροι θα επιτύχουν μετασχηματιστική αποδοτικότητα κόστους και ενέργειας, μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που συνδέεται με τα επίγεια κέντρα δεδομένων», αναφέρεται στην αίτηση προς την FCC. Ο Μασκ θα χρειαστεί την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών για να προχωρήσει, σύμφωνα με το Reuters.

Αν και είναι απίθανο η SpaceX να τοποθετήσει 1 εκατομμύριο δορυφόρους στο διάστημα, όπου σήμερα υπάρχουν μόνο 15.000 δορυφόροι, οι δορυφορικοί φορείς εκμετάλλευσης ζητούν μερικές φορές έγκριση για μεγαλύτερο αριθμό δορυφόρων από αυτόν που σκοπεύουν να αναπτύξουν, προκειμένου να αποκτήσουν ευελιξία στο σχεδιασμό. Η SpaceX ζήτησε έγκριση για 42.000 δορυφόρους Starlink πριν ξεκινήσει την ανάπτυξη του συστήματος. Το αναπτυσσόμενο δίκτυο διαθέτει σήμερα περίπου 9.500 δορυφόρους στο διάστημα.

Το αίτημα της SpaceX βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του κόστους του Starship, του επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου νέας γενιάς που αναπτύσσει η εταιρεία.

«Ευτυχώς, η ανάπτυξη πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμων οχημάτων εκτόξευσης όπως το Starship, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν εκατομμύρια τόνους μάζας ετησίως σε τροχιά κατά την εκτόξευση, σημαίνει ότι η ικανότητα επεξεργασίας σε τροχιά μπορεί να φτάσει σε πρωτοφανή κλίμακα και ταχύτητα σε σύγκριση με τις επίγειες κατασκευές, με σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο», δήλωσε η SpaceX.

Το Starship έχει πραγματοποιήσει 11 δοκιμαστικές εκτοξεύσεις από το 2023. Ο Μασκ αναμένει ότι ο πύραυλος, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την επέκταση του Starlink με πιο ισχυρούς δορυφόρους, θα θέσει σε τροχιά τα πρώτα του ωφέλιμα φορτία φέτος.