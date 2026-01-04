Η τιμή της βενζίνης στη Νότια Αφρική υποχωρεί σε χαμηλό τετραετίας, λόγω πετρελαίου και ραντ

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών θα πέσει η τιμή της βενζίνης στη Νότια Αφρική, μετά την παγκόσμια πτώση της τιμής του αργού πετρελαίου και την ενίσχυση του νοτιοαφρικανικού νομίσματος, του ραντ. Ένα ισχυρότερο ραντ μειώνει το κόστος εισαγωγής αργού, περιορίζοντας την τιμή των καυσίμων στα πρατήρια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η λιανική τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων θα μειωθεί κατά 3%, στα 20,75 ραντ (1,26 δολάρια) ανά λίτρο στην επαρχία Γκαουτένγκ, το οικονομικό κέντρο της χώρας, από τις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ορυκτών και Πετρελαϊκών Πόρων. Η χονδρική τιμή της ντίζελ αναμένεται να μειωθεί κατά τουλάχιστον 7%.

Το ραντ κέρδισε περισσότερο από 3% έναντι του δολαρίου τον Δεκέμβριο, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους για τη χώρα που εισάγει όλο το αργό πετρέλαιο της. Τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν άμεσα σχεδόν το 4% του καλαθιού πληθωρισμού της Νότιας Αφρικής και επηρεάζουν έμμεσα το κόστος των περισσότερων καταναλωτικών αγαθών, οπότε η πτώση των τιμών θα μπορούσε να περιορίσει τις προσδοκίες για μελλοντικές αυξήσεις.

Ο ετήσιος πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 3,5% τον Νοέμβριο, ενισχύοντας τις ελπίδες για πιθανή μείωση των επιτοκίων αργότερα μέσα στον Ιανουάριο.