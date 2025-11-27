Ηandelsblatt: Τι μπορούν να περιμένουν οι επιχειρηματίες από τους δεξιούς λαϊκιστές

Την πρόσφατη δήλωση διαφάνειας του Συνδέσμου Οικογενειακών Επιχειρήσεων αναμένει το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα AfD ως ένδειξη ότι, μεσοπρόθεσμα, περισσότεροι επιχειρηματίες θα επιδιώξουν επαφή μαζί του. Παρ’ όλα αυτά, άλλες επιχειρηματικές ενώσεις έχουν μέχρι στιγμής τονίσει σε μεγάλο βαθμό ότι η στάση τους απέναντι στο AfD δεν έχει αλλάξει.

Η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), για παράδειγμα, δήλωσε ότι δεν θα επιδιώξει διάλογο με το AfD, το οποίο, όπως είπε, επιχειρεί να υπονομεύσει τις σταθερές συνθήκες με λαϊκιστικές θέσεις. Η αλυσίδα φαρμακείων Rossmann και ο κατασκευαστής Thermomix Vorwerk κατέληξαν στα δικά τους συμπεράσματα και διέκοψαν την ένταξή τους στον Σύνδεσμο Οικογενειακών Επιχειρήσεων. Πιο πρόσφατα, η Deutsche Bank αντέδρασε επίσης, ακυρώνοντας μια σύμβαση για μελλοντικές εκδηλώσεις του συνδέσμου στο γραφείο της στο Βερολίνο, σύμφωνα με την Ηandelsblatt.

Μια ματιά στα προεκλογικά προγράμματα και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες αποκαλύπτει ότι πολλές από τις θέσεις του AfD έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των οικογενειακών επιχειρήσεων, του εξαγωγικού τομέα και των εταιρειών με τεχνολογικό προσανατολισμό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τη γερμανική οικονομία.

Ευρωπαϊκή πολιτική: Η αποχώρηση από την ΕΕ αποτελεί απειλή για τις θέσεις εργασίας

Το AfD υποστηρίζει την αποχώρηση της Γερμανίας από το ευρωσύστημα και την επαναφορά ενός εθνικού νομίσματος. Αυτό περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα του κόμματος για τις ομοσπονδιακές εκλογές τον Φεβρουάριο του 2025. Μια έξοδος της Γερμανίας από την ΕΕ («Dexit») είναι επίσης μια επιλογή για το AfD. Η ηγέτης του AfD, Άλις Βάιντελ, έχει ήδη εκφράσει την υποστήριξή της για ένα δημοψήφισμα για το «Dexit» εάν η ΕΕ δεν αλλάξει σύμφωνα με τις επιθυμίες του κόμματός της.

Οι συνέπειες για τη Γερμανία θα ήταν σοβαρές. Αυτό καταδεικνύεται σε μελέτη του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW), η οποία ανατέθηκε από την επιχειρηματική πρωτοβουλία «Η ποικιλομορφία είναι το μέλλον», η οποία δημοσιεύθηκε λίγο πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τη μελέτη, ένα λεγόμενο Dexit θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 5,6% τα πρώτα πέντε χρόνια – που ισοδυναμεί με 690 δισ. ευρώ – και θα κοστίσει περίπου 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank, θεωρεί μια ευρωπαϊκή πολιτική που βασίζεται στις προτάσεις του AfD μοιραία. «Ο κλάδος μας αντιμετωπίζει ήδη ισχυρούς ανέμους από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Εάν περιορίσουμε περαιτέρω την πρόσβαση στις πιο σημαντικές αγορές μας, δηλαδή σε αυτές της Ευρώπης , αυτό θα σημάνει το τέλος για πολλές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων σίγουρα πολλών οικογενειακών επιχειρήσεων», δήλωσε ο Σμίντινγκ στην Handelsblatt.

Η μεταναστευτική πολιτική του AfD υπονομεύει τις προσπάθειες εξασφάλισης εξειδικευμένων εργαζομένων

Οι ανησυχίες σχετικά με τις συνέπειες μιας μεταναστευτικής πολιτικής που επηρεάζεται από το AfD αποτελούν εδώ και καιρό πηγή ανησυχίας για τις επιχειρήσεις. Σε μια έρευνα του 2023 σε γερμανικούς επιχειρηματικούς συλλόγους που διεξήγαγε το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW), σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες ανέμεναν ότι οι εταιρείες σε προπύργια του AfD θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην προσέλκυση εξειδικευμένου ξένου εργατικού δυναμικού.

Το AfD προτείνει διάφορα μέτρα για τον περιορισμό της έλλειψης εξειδικευμένου εργάτη. Η έμφαση δίνεται σαφώς σε άτομα με γερμανική υπηκοότητα. Στο προεκλογικό του πρόγραμμα, το κόμμα υπόσχεται «ελκυστικές συνθήκες εργασίας, συσσώρευση πλούτου, εκπαίδευση και ασφάλεια», τα οποία αποσκοπούν στο να σταματήσουν τη μετανάστευση εγχώριων εξειδικευμένων εργατών και να προσελκύσουν πίσω όσους έχουν μεταναστεύσει.

Ο οικονομολόγος του Μπέρενμπεργκ, Σμίντινγκ, επισημαίνει ότι η γερμανική οικονομία δεν θα μπορούσε να επιβιώσει για πολύ χωρίς ξένους εξειδικευμένους εργάτες. «Το εγχώριο εργατικό δυναμικό αξιοποιείται ήδη πληρέστερα από ό,τι σε σχεδόν οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα», είπε. «Οι ψηφοφόροι του AfD, ειδικά στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Γερμανίας, θα πρέπει να αναρωτηθούν ποιος θα τους φροντίσει στα γεράματά τους». Τα δικά τους παιδιά έχουν συχνά μετακομίσει στις πιο φιλελεύθερες μεγάλες πόλεις: «Απλώς δεν θα λειτουργήσει χωρίς ξένους φροντιστές».

Ενεργειακή πολιτική: Η αντιστροφή της ενεργειακής μετάβασης δημιουργεί νέες αβεβαιότητες

Η ηγέτης του AfD, Βάιντελ, επιβεβαίωσε τις θέσεις του κόμματός της στη γενική συζήτηση της Τετάρτης στην Ομοσπονδιακή Βουλή, απαιτώντας τον τερματισμό της ενεργειακής μετάβασης και την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό θα δημιουργούσε σημαντική αβεβαιότητα σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις.

Η αντιστροφή της ενεργειακής μετάβασης θα ήταν επιζήμια τόσο για το κλίμα όσο και για την οικονομία, δήλωσε ο Schmieding. Ακόμα κι αν έχουν γίνει λάθη στην ενεργειακή πολιτική και είναι απαραίτητες διορθώσεις, μια πλήρης αντιστροφή θα μπορούσε να σημαίνει «ότι πολλές από τις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει στην προστασία του κλίματος και στις νέες μορφές ενέργειας θα καταστούν δαπανηρές λανθασμένες επενδύσεις».

Εξωτερική και εμπορική πολιτική: Προβληματική εγγύτητα με τη Ρωσία

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες προειδοποιούν εδώ και καιρό για γεωπολιτικούς κινδύνους. Το AfD ζητά την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την «ομαλοποίηση» των σχέσεων με τον ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν – παρά τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ο Βάιντελ έχει επίσης επανειλημμένα υποστηρίξει την επανέναρξη των αγορών φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία.

Οι εκπρόσωποι του κόμματός τους όχι μόνο διατηρούν επαφές με τη Ρωσία, αλλά επιδιώκουν επίσης ολοένα και περισσότερο στενότερους δεσμούς με αντιδημοκρατικά κινήματα όπως το MAGA στις ΗΠΑ. Ο οικονομολόγος του Berenberg, Schmieding, θεωρεί τις ενέργειες του AfD «καθαρή καταστροφή». «Μια πράξη εξισορρόπησης μεταξύ Ανατολής και Δύσης έχει επανειλημμένα οδηγήσει τη Γερμανία στην καταστροφή στο παρελθόν», είπε.

Κρατικός προϋπολογισμός και φόροι: Αβάσταχτη δημοσιονομική πολιτική

Το AfD δεσμεύεται να υποστηρίξει υγιή δημόσια οικονομικά και χαμηλότερους φόρους. «Αυτό ακούγεται καλό στην αρχή», δήλωσε ο Schmieding. «Αλλά σε συνδυασμό με τις λαϊκιστικές απαιτήσεις και τη συνολική ζημιά στην ανάπτυξη που θα προκαλούσαν οι πολιτικές του AfD, όλα αυτά θα ήταν αβάσταχτα».

Το κόμμα θέλει να καταργήσει ή να μειώσει στο ελάχιστο φόρους όπως ο φόρος ακίνητης περιουσίας, ο φόρος επιχειρήσεων, ο φόρος ενέργειας και ο φόρος κληρονομιάς. Αυτό θα δημιουργούσε τεράστια ελλείμματα στον προϋπολογισμό του κρατιδίου. Με βάση την πλατφόρμα του για τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2021, οι υπολογισμοί του Κέντρου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας Leibniz (ZEW) δείχνουν ένα πιθανό ετήσιο έλλειμμα άνω των 50 δισ. ευρώ. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη χρηματοδότηση αυτών των ζημιών.

Οι ασταθείς προϋπολογισμοί θα αποτελούσαν κίνδυνο για τις επιχειρήσεις: Μια κυβέρνηση που δεν χρηματοδοτεί σωστά τις δαπάνες της θα έπρεπε να κάνει απότομες περικοπές ή να εισαγάγει νέους φόρους.

Νομική ασφάλεια και επιχειρηματικό κλίμα: Μια απειλή για τις ανοιχτές κοινωνίες

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του Berenberg, Schmieding, είναι πεπεισμένος: «Η εικόνα της Γερμανίας ως επενδυτικού τόπου θα πληγεί περαιτέρω υπό την επιρροή του AfD». Επισήμανε την Ουγγαρία, όπου ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει αποδυναμώσει το κράτος δικαίου. «Το ουγγρικό παράδειγμα δείχνει πώς οι δεξιοί λαϊκιστές, υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου, περιορίζουν επίσης το αναπτυξιακό δυναμικό μιας χώρας», δήλωσε ο Schmieding.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο οικονομολόγος Marcel Fratzscher αναμένει ότι ο επιχειρηματικός τομέας θα λάβει μια πιο σαφή θέση. «Πολλές γερμανικές εταιρείες πρέπει να εμπλακούν περισσότερο, σηματοδοτώντας με σαφήνεια στους εργαζομένους, τους πελάτες και τους επενδυτές τι είδους συνθήκες-πλαίσιο χρειάζονται για να είναι οικονομικά επιτυχημένες», δήλωσε στην Handelsblatt ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW).

«Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργική δημοκρατία, την εκτίμηση της ποικιλομορφίας και της μετανάστευσης, τα ανοιχτά σύνορα και μια ισχυρή Ευρώπη, ένα λειτουργικό κράτος και μια σαφή απόρριψη των αυταρχικών καθεστώτων» λέει ο Marcel Fratzscher.