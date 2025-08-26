Διεθνή

Ιαπωνία: Η αύξηση του κόστους δανεισμού γονατίζει τον κρατικό προϋπολογισμό

Εάν εγκριθεί, το αίτημα του υπουργείου θα είναι το υψηλότερο ποσό που έχει ποτέ προϋπολογιστεί για το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους
Η ιαπωνική σημαία υψωμένη στην κορυφή της έδρας της Τράπεζας της Ιαπωνίας
REUTERS / Issei Kato

Το αρχικό αίτημα ύψους 32,4 τρισεκατομμυρίων γιεν (219 δισεκατομμύρια δολάρια) για τις ανάγκες χρηματοδότησης χρέους του επόμενου οικονομικού έτους, υπέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας, αντανακλώντας τον αντίκτυπο από την αύξηση των αποδόσεων των ιαπωνικών ομολόγων.

Το αιτούμενο ποσό ήταν αυξημένο κατά περίπου 15% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους. Αυτό συγκρίνεται με τον συνολικό πληθωρισμό που ανέρχεται σε περίπου 3% τον τελευταίο χρόνο. Εάν εγκριθεί, το αίτημα του υπουργείου θα είναι το υψηλότερο ποσό που έχει ποτέ προϋπολογιστεί για το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, το οποίο ήδη αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του εθνικού προϋπολογισμού της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο χρέος μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών, η Ιαπωνία αναμένεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει σημαντικό κόστος για τη διατήρηση του χρέους της και τη χρηματοδότηση ενός αυξανόμενου αποθέματος αναγκών κοινωνικής ασφάλισης καθώς ο πληθυσμός της γερνάει. Αλλά καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας συνεχίζει να αυξάνει σταδιακά τα επιτόκια, το κόστος που σχετίζεται με αυτό το χρέος αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Έρχεται επίσης σε μια εποχή που η κυβέρνηση επιδιώκει να διπλασιάσει τις αμυντικές της δαπάνες και βρίσκεται υπό πίεση να δώσει επιχορηγήσεις σε μετρητά ή να μειώσει τουλάχιστον ένα μέρος του φόρου πωλήσεων, μετά το θλιβερό αποτέλεσμα των κυβερνώντων κομμάτων στις εκλογές της Άνω Βουλής του Ιουλίου.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αποδόσεις του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, καθώς και επίμονων δημοσιονομικών ανησυχιών.

Συνολικά, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε έναν προϋπολογισμό ύψους 34,1 τρισεκατομμυρίων γιεν για το έτος που ξεκινά τον Απρίλιο, πράγμα που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης από το ίδιο το υπουργείο αφορούσε την εξυπηρέτηση του χρέους, με ορισμένα πρόσθετα αιτήματα για ημερήσιες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης περισσότερης αναπτυξιακής βοήθειας στο εξωτερικό.

Κάθε καλοκαίρι, κάθε ιαπωνικό υπουργείο υποβάλλει ένα αρχικό αίτημα για το σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους, το οποίο τελικά ενσωματώνεται στον τελικό προϋπολογισμό. Για το τρέχον οικονομικό έτος, ο αρχικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 115,2 τρισεκατομμύρια γιεν.

Διεθνή
