ΙΕΑ: Δυο χρόνια προθεσμία για επιστροφή στην κανονικότητα και προειδοποίηση για νέο κύμα ανατιμήσεων

Για την κρίση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου που έχει ξεκινήσει μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν κι έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, μίλησε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) Φατίχ Μπιρόλ σε συνέντευξή του σήμερα (17.4.2026) στην εφημερίδα Neue Zuercher Zeitung.

«Θα χρειαστούν περίπου 2 χρόνια για να ανακτηθεί η ενεργειακή παραγωγή που χάθηκε στη Μέση Ανατολή λόγω της σύγκρουσης στην περιοχή. Αυτό θα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στο Ιράκ, για παράδειγμα, θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι συνολικά θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για να επανέλθουν τα επίπεδα στην προπολεμική περίοδο», δήλωσε ο επικεφαλής του ΙΕΑ στην ελβετική εφημερίδα.

Ο Μπιρόλ πρόσθεσε ότι η αγορά υποτιμά τις συνέπειες ενός παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. «Οι αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου που ήταν ήδη καθ’ οδόν προς τους προορισμούς τους πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχουν πλέον φτάσει, μετριάζοντας τον αντίκτυπο της έλλειψης», είπε.

«Ωστόσο, δεν φορτώθηκαν νέα δεξαμενόπλοια τον Μάρτιο. Δεν υπήρξαν νέες παραδόσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου ή καυσίμων στις ασιατικές αγορές. Αυτό το κενό γίνεται πλέον εμφανές. Εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά, πρέπει να προετοιμαστούμε για σημαντικά υψηλότερες τιμές ενέργειας».

Σε ερώτηση που του έγινε εάν ο ΙΕΑ θα μπορούσε να προβεί σε άλλη μια αποδέσμευση των εφεδρικών αποθεμάτων πετρελαίου μετά την κίνηση του Μαρτίου, ο Μπιρόλ είπε ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος να δράσει άμεσα και αποφασιστικά.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, αλλά σίγουρα το εξετάζουμε», δήλωσε ο Μπιρόλ.