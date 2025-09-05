Ifo: Η αύξηση των δημοσίων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές θα μπορούσε να βγάλει τη γερμανική οικονομία από την κρίση

Σε κρίση εξακολουθεί να βρίσκεται η οικονομία της Γερμανίας, μετά από μια στασιμότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, για το τρέχον έτος αναμένεται αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 0,2%.

Για το 2026 και το 2027 προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% και 1,6% αντίστοιχα. Η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας συμβάλλει στην ανάκαμψη, εφόσον εφαρμόσει με αποφασιστικότητα τα σχέδιά της που απορρέουν από τη χαλάρωση του συνταγματικού φρένου χρέους για τις υποδομές και την άμυνα και τα οποία ανακοινώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της κυβέρνησης συνασπισμού.

Οι συνολικές οικονομικές δυνατότητες εξακολουθούν να υποαξιοποιούνται. Οι επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας αναφέρουν συνεχιζόμενη χαμηλή ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικής τους θέσης. Οι εξαγωγές επιβαρύνονται από τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές, οι οποίοι αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητοι κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Αν και η βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές στον μεταποιητικό τομέα τονωθήκαν το πρώτο τρίμηνο του 2025 χάρη στις προωθημένες πωλήσεις σε πελάτες των ΗΠΑ, το δεύτερο τρίμηνο η παραγωγή και οι εξαγωγές σημείωσαν εκ νέου ελαφρά πτώση. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων παρουσιάζουν ελαφρά ανοδική τάση από την αρχή του έτους.

Ο κατασκευαστικός κλάδος εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση: η αυξημένη ζήτηση στον τομέα των δημοσίων έργων, που υποστηρίζεται από την επέκταση των δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές, μπόρεσε να αντισταθμίσει μόνο εν μέρει την αδυναμία στον ιδιωτικό τομέα της οικιστικής δόμησης. Η ιδιωτική κατανάλωση ανακάμπτει μόνο αργά. Η αύξηση της αγοραστικής δύναμης που συνοδεύει την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος μειώνεται και το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες.

Προβλέψεις

Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η οικονομική απόδοση αναμένεται να αυξηθεί μόνο ελαφρώς κατά 0,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στη συνέχεια, η δημοσιονομική πολιτική της νέας ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο: μέτρα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία συνασπισμού, όπως επιταχυνόμενες αποσβέσεις, μειώσεις του φόρου επί των πωλήσεων στον τομέα της εστίασης και του φόρου επί της ηλεκτρικής ενέργειας για τον μεταποιητικό κλάδο, μειωμένα τέλη δικτύου και αύξηση της αποζημίωσης μετακίνησης, αναμένεται να ανακουφίσουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Οι δημοσιονομικές κινήσεις θα ανέλθουν σε 9 δισ. ευρώ το 2025, 38 δισ. ευρώ το 2026 και 19 δισ. ευρώ το 2027. Εάν τα μέτρα εφαρμοστούν με συνέπεια και έτσι μειωθεί η μεγάλη αβεβαιότητα, η δημοσιονομική πολιτική θα μπορούσε να βγάλει τη γερμανική οικονομία από την κρίση: οι τριμηνιαίοι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ θα μπορούσαν να φθάσουν έως και 0,4%, η υποαξιοποίηση θα μπορούσε να μειωθεί και θα μπορούσε να ξεκινήσει μια φάση ανάκαμψης. Το 2027, ως αποτέλεσμα των δημοσιονομικών κινήτρων, η οικονομία θα μπορούσε μάλιστα να οδηγηθεί σε υπερβολική αξιοποίηση.

Αγορά εργασίας

Η κρίση έχει αντίκτυπο και στην αγορά εργασίας. Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί μόνο κατά 19.000 το 2025, επειδή το ποσοστό συμμετοχής, ιδίως του μεταναστευτικού πληθυσμού, συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά. Ταυτόχρονα, η καταγεγραμμένη ανεργία αναμένεται να αυξηθεί κατά 155.000 και το ποσοστό ανεργίας να ανέλθει στο 6,3%. Το 2026, ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί κατά 96.000, το 2027 κατά 225.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί στο 6,1% και στο 5,4% αντίστοιχα. Η αγορά εργασίας επωφελείται από την οικονομική ανάκαμψη, αλλά επιβραδύνεται από τις δημογραφικές αλλαγές.

Πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% το 2025 και να μειωθεί στο 2,1% το 2026. Οι τιμές ενέργειας αναμένεται να συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς στις αρχές του 2026 θα μειωθούν, μεταξύ άλλων, τα τέλη δικτύου και θα καταργηθεί η επιβάρυνση για την αποθήκευση φυσικού αερίου.

Η αύξηση των τιμών αναμένεται να επιβραδυνθεί σταδιακά και στον τομέα των υπηρεσιών: Τον Ιανουάριο του 2026 θα μειωθεί ο φόρος επί των πωλήσεων στον τομέα της εστίασης, ενώ η γενική αύξηση των μισθών θα επιβραδυνθεί το επόμενο έτος. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού τα επόμενα δύο χρόνια θα αντισταθμίσει τη μεγαλύτερη μείωση του κόστους εργασίας. Επιπλέον, καθώς η οικονομία κερδίζει έδαφος, η αύξηση των μισθών συνολικά θα επιταχυνθεί εκ νέου το 2027.

Ο βασικός πληθωρισμός, δηλαδή η αύξηση των τιμών καταναλωτή χωρίς την ενέργεια, θα μειωθεί από 2,6% το τρέχον έτος σε 2,4% το 2026, αλλά θα αυξηθεί ελαφρώς στο 2,5% το 2027. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η τιμή του CO₂ θα αυξηθεί σημαντικά το 2027, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους της ενέργειας και του συνολικού πληθωρισμού στο 2,6%.