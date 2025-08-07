Ινδία: «Ψαλίδισμα» του 1,1% του ΑΕΠ θα φέρουν οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ

Ζημιά στην ήδη επιβαρυμένη οικονομία της Ινδίας θα φέρουν οι πρόσθετοι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συρρικνώνοντας το ΑΕΠ της, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο Τραμπ διπλασίασε την Πέμπτη (07.08.2025) τους δασμούς στα προϊόντα της Ινδίας στο 50% ως ποινή για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να καταστήσει τις εξαγωγές πολλών βιομηχανιών της προς τις ΗΠΑ μη ανταγωνιστικές, και επιδρώντας στην ανάπτυξη του ΑΕΠ της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σωρευτικοί δασμοί, υψηλότεροι όχι μόνο από αυτούς που επιβάλλονται στους εξαγωγικούς ανταγωνιστές της Ινδίας, όπως το Βιετνάμ, αλλά και από αυτούς που επιβάλλονται στην Κίνα, θα μπορούσαν να μειώσουν τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατά 60% και να μειώσουν το ΑΕΠ κατά περίπου 1%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Bloomberg Economics. Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας προβλέπει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 6,5% το οικονομικό έτος 2026, το ίδιο με πέρυσι και πολύ κάτω από τον μέσο όρο ανάπτυξης 8% που παρατηρήθηκε πριν από αυτό.

«Η συνολική επίπτωση στο ΑΕΠ θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας το 1,1% μεσοπρόθεσμα», μόλις ανακοινωθούν οι δασμοί σε τομείς όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα ηλεκτρονικά, έγραψαν οι αναλυτές Chetna Kumar και Adam Farrar.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι νέοι δασμοί, που θα τεθούν σε ισχύ σε 21 ημέρες, θα πλήξουν τις εξαγωγές από τομείς έντασης εργασίας, όπως τα πολύτιμα πετράδια και τα κοσμήματα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα υποδήματα, με πιθανό αποτέλεσμα τη διακοπή της δραστηριότητας σε αυτά τα προϊόντα. Η κίνηση αυτή αναμένεται επίσης να αναγκάσει την Ινδία να αναζητήσει ενεργά εναλλακτικές αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Νέο Δελχί χαρακτήρισε την κίνηση «άδικη και αδικαιολόγητη», κατακρίνοντας τον Τραμπ για το γεγονός ότι ξεχώρισε την Ινδία, ενώ και άλλες χώρες αγοράζουν πετρέλαιο από τη Μόσχα.

Οι Sonal Varma και Aurodeep Nandi, οικονομολόγοι της Nomura Holdings, δήλωσαν ότι ο δασμός 50% θα είναι παρόμοιος με «εμπορικό εμπάργκο και θα οδηγήσει σε ξαφνική διακοπή των εξαγωγών των επηρεαζόμενων προϊόντων».

Η χαμηλή προστιθέμενη αξία και τα μικρά περιθώρια κέρδους σε πολλούς κλάδους θα δυσκολέψουν τον ανταγωνισμό για τις μικρότερες επιχειρήσεις, πρόσθεσαν. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος προορισμός εξαγωγών της Ινδίας, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα πέμπτο του συνόλου των εξαγωγών.

Ο Samiran Chakraborty της Citigroup δήλωσε ότι οι εξαγωγές θα καταστούν «οικονομικά μη βιώσιμες» και ότι «μια γραμμική εκτίμηση του αντίκτυπου μπορεί να είναι υποτιμητική».

Οι τρέχουσες και κεφαλαιακές ροές της Ινδίας θα υποστούν επίσης πίεση, δήλωσε ο Chakraborty. Με τη ρουπία να βρίσκεται κοντά στο ιστορικό χαμηλό της, η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να παρέμβει για να αμβλύνει τυχόν απότομη υποτίμηση, είπε.

Η Citigroup εκτιμά ότι οι υψηλότεροι δασμοί ενέχουν κίνδυνο μείωσης της ετήσιας ανάπτυξης κατά 0,6-0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Η κυβέρνηση δεν αναμένει ότι η ζημιά θα είναι τόσο σοβαρή.

Ο Dammu Ravi, γραμματέας οικονομικών σχέσεων στο υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας, δήλωσε ότι η Ινδία θα εξετάσει άλλες ευκαιρίες εάν οι ΗΠΑ γίνουν «δύσκολες για εξαγωγές», αναφέροντας τη Νότια Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική ως πιθανές αγορές.

«Είναι πολύ φυσικό για τις χώρες να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις όταν επηρεάζονται από ένα τείχος δασμών σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου», είπε.

Εάν οι υψηλοί δασμοί παραμείνουν, οι αναλυτές αναμένουν πολιτική στήριξη από την κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας για την τόνωση της ανάπτυξης.

Η RBI ενδέχεται να προβεί σε δύο μειώσεις κατά 0,25% η καθεμία, επιπλέον της μείωσης του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης που έχει ήδη ληφθεί υπόψη, έγραψαν οι Bani Gambhir και Upasana Chachra της Morgan Stanley σε σημείωμα προς τους πελάτες τους. Η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα την Τετάρτη, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επέλεξαν μια προσέγγιση αναμονής και παρακολούθησης εν μέσω της αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς.