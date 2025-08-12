ΗΠΑ: Με 2,7% «έτρεξε» ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, βραδύτερα από το αναμενόμενο

Μικρότερη από το αναμενόμενο ήταν η αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, ενώ οι οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άρχισαν να επηρεάζουν την οικονομία.

Συγκεκριμένα, το ευρέως παρακολουθούμενο μέτρο του πληθωρισμού, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 0,2% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση για το μήνα και κατά 2,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (12.08.2025), σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του Dow Jones για 0,2% και 2,8%.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3% για το μήνα και 3,1% σε σχέση με πέρυσι, σε σύγκριση με τις προβλέψεις για 0,3% και 3%. Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θεωρούν γενικά ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι ένας καλύτερος δείκτης για τις μακροπρόθεσμες τάσεις.

Τα είδη οικιακής επίπλωσης συγκαταλέγονται στις κατηγορίες που οι οικονομολόγοι παρακολουθούν για επιπτώσεις από δασμούς. Η μηνιαία άνοδος είναι 0,7%, κάτι που δείχνει μια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, η αύξηση 2,4% σε ετήσια βάση είναι αρκετή για υψηλό διετίας.

Τα προϊόντα εικόνας και ήχου είναι μια ακόμη κατηγορία που παρακολουθείται στενά για τις επιδράσεις των δασμών. Με μηνιαία άνοδο 0,8%, πρόκειται -όπως και στα έπιπλα- για τη μικρότερη αύξηση από τον Μάιο. Σε ετήσια βάση, η αύξηση είναι 0,4%, που δεν ακούγεται μεγάλη αλλά είναι η μεγαλύτερη από το 2021.

Η ένδυση αυξήθηκε 0,1% σε μηνιαία βάση, ξανά η μικρότερη αύξηση από τον Μάιο. Η εικόνα που διαμορφώνεται εδώ, σε ό,τι αφορά τους δασμούς, φαίνεται τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά να υποδηλώνει ότι η επίδραση δεν ενισχύεται και, αν μη τι άλλο, αποδυναμώνεται