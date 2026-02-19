ΗΠΑ: Οι αιτήσεις ανεργίας σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση από τον Νοέμβριο

Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Νοέμβριο και ενισχύοντας την εικόνα σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας.

Οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 23.000, φτάνοντας τις 206.000 την εβδομάδα που έληξε στις 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν σήμερα (19.2.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον τελευταίο χρόνο, οι νέες αιτήσεις έχουν πέσει κάτω από το όριο των 210.000 μόνο λίγες φορές, σύμφωνα με το Bloomberg. Αυτό το επίπεδο εβδομαδιαίων αιτήσεων αποτελεί ένδειξη ότι οι απολύσεις παραμένουν σε γενικές γραμμές χαμηλές. Τα στοιχεία υποδηλώνουν επίσης ότι άτομα που δεν μπορούσαν προσωρινά να εργαστούν λόγω της σφοδρής χειμερινής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα στα τέλη Ιανουαρίου έχουν επιστρέψει στις θέσεις εργασίας τους.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, που αποτελούν ένδειξη του αριθμού των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, αυξήθηκαν στα 1,87 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιανουαρίου.

Πριν από την εποχική προσαρμογή, οι αρχικές αιτήσεις κατέγραψαν σημαντική πτώση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Νέα Υόρκη, την Πενσυλβάνια και το Τέξας.