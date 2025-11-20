Διεθνή

ΗΠΑ: Περισσότερες από τις αναμενόμενες οι νέες θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο

Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι θα δημιουργηθούν 55.000 νέες θέσεις εργασίας
Μια ενισχυμένη αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δείχνουν τα πολυαναμενόμενα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο του 2025 τα οποία δημοσιεύθηκαν σήμερα (20.11.2025).

Τον Σεπτέμβριο, δημιουργήθηκαν 119.000 θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι θα δημιουργηθούν 55.000 νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία αυξήθηκε ελαφρώς στο 4,4% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Η έκθεση είχε αρχικά προγραμματιστεί να δημοσιευτεί στις αρχές Οκτωβρίου. Ωστόσο, λόγω του lockdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ , η δημοσίευσή της αναβλήθηκε. Η τελευταία επίσημη πηγή δεδομένων ήταν τα στοιχεία της αγοράς εργασίας του Αυγούστου.

Εκείνη την εποχή, η αγορά εργασίας είχε αποδυναμωθεί. Αρχικά, είχαν δημιουργηθεί 22.000 νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, οι στατιστικολόγοι έχουν πλέον αναθεωρήσει προς τα κάτω αυτό το ποσοστό. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία τους, χάθηκαν 4.000 θέσεις εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,3%, υποδεικνύοντας πλήρη απασχόληση.

Η έκθεση για την αγορά εργασίας του Οκτωβρίου έχει ακυρωθεί λόγω του lockdown που έχει πλέον λήξει. Συνεπώς, δεν θα υπάρξει επίσημο ποσοστό ανεργίας για τον μήνα – για πρώτη φορά στην 77χρονη ιστορία της έρευνας. Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν εκτός γεωργίας για τον Οκτώβριο θα δημοσιευτεί τώρα μαζί με την έκθεση του Νοεμβρίου στις 16 Δεκεμβρίου.

Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι η έρευνα ιδιωτικών νοικοκυριών, απαραίτητη για τον προσδιορισμό του ποσοστού ανεργίας, δεν μπόρεσε να διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των lockdown λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. «Τα δεδομένα της έρευνας νοικοκυριών δεν μπορούν να συλλεχθούν αναδρομικά», δήλωσε ο οργανισμός. Ωστόσο, τα δεδομένα δημιουργίας θέσεων εργασίας, τα οποία προέρχονται από ξεχωριστή έρευνα επιχειρήσεων, συλλέχθηκαν με επιτυχία.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες διαφωνούν για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων

Το κρίσιμο σημείο: Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ( Fed ) θα λάβει την επόμενη απόφασή της για τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου. Η Fed έχει μια λεγόμενη διπλή εντολή και πρέπει να αντιμετωπίσει τόσο την πλήρη απασχόληση όσο και τη σταθερότητα των τιμών. Χωρίς το κλείσιμο της οικονομίας, θα μπορούσε να είχε βασίσει την απόφασή της στα στοιχεία της αγοράς εργασίας του Οκτωβρίου· αυτό είναι πλέον αδύνατο.

Συνεπώς, η έκθεση του Σεπτεμβρίου έχει ιδιαίτερη σημασία. Το ίδιο ισχύει και για τον δείκτη PCE για τον Οκτώβριο, τον οποίο θα δημοσιεύσει η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα. Αυτός ο δείκτης μετρά τις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και αποτελεί το προτιμώμενο μέτρο του πληθωρισμού από την Fed. Τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας αποτελούν επίσης κρίσιμες πληροφορίες για τους επενδυτές. Μέχρι σήμερα, οι αγορές έπρεπε να βασίζονται σε ιδιωτικά δεδομένα για να διαμορφώσουν τις προσδοκίες τους σχετικά με τις κινήσεις των επιτοκίων.

Ωστόσο, οι στατιστικολόγοι του Υπουργείου Εργασίας δεν έχουν ακόμη ορίσει ημερομηνία για την δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή του Οκτωβρίου. Είναι απίθανο ο πληθωρισμός να ανακοινωθεί πριν από την απόφαση της Fed. Ο πληθωρισμός είχε αυξηθεί πρόσφατα και, στο 3,0% τον Σεπτέμβριο, ήταν σημαντικά υψηλότερος από τον στόχο της Fed για 2,0%.

Μια νέα μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι καθόλου βέβαιη. Το βασικό επιτόκιο κυμαίνεται επί του παρόντος σε ένα εύρος από 3,75 έως 4,00%. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ από τα τέλη Οκτωβρίου, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, αποκαλύπτουν τον βαθμό στον οποίο οι απόψεις των κεντρικών τραπεζιτών διίστανται σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής ήταν χωρισμένοι σε τρία στρατόπεδα ενόψει της επόμενης συνάντησης τον Δεκέμβριο. Ορισμένοι συμμετέχοντες πίστευαν ότι μια περαιτέρω μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο θα ήταν σκόπιμη.

Άλλοι θεώρησαν τελικά σκόπιμη τη μείωση των επιτοκίων, αλλά όχι απαραίτητα ήδη από τον Δεκέμβριο. Πολλοί συμμετέχοντες, ωστόσο, απέκλεισαν εντελώς τη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων , οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης έδειξαν σημάδια αλλαγής.Υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία σχετικά με μια περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. Επί του παρόντος, περίπου το 40% των συμμετεχόντων στην αγορά αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Την Πέμπτη, το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 30%.

