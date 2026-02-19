ΗΠΑ: Στα 1,2 τρισ. δολάρια το εμπορικό έλλειμμα στα αγαθά παρά τους δασμούς Τραμπ

Στα 1,2 τρισ. δολάρια ανήλθε το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε ετήσια βάση και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα (19.2.2026) στη δημοσιότητα το υπουργείο Εμπορίου.

Η εξέλιξη αυτή του εμπορικού ελλείματος εξηγείται από τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σύγκριση με τις εξαγωγές στο σύνολο του έτους, παρά την επιβολή δασμών στα περισσότερα εισαγόμενα είδη. Οι ποικίλοι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το 2025 είχαν ως βασικό στόχο, κατ’ αυτόν, να εξισορροπήσουν τις εμπορικές συναλλαγές με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας. Εκτός από την Κίνα, βασικοί στόχοι του ήταν χώρες όπως ο Καναδάς, το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρ’ όλ’ αυτά, οι εισαγωγές αγαθών το 2025 αυξήθηκαν φτάνοντας τα 3,438 τρισ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών τα 895 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με τον Τσαντ Μπράουν, ερευνητή στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Πίτερσον (PIIE), μία από τις αιτίες σχετίζεται με τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, «που απαιτεί ταυτόχρονα προηγμένους ημιαγωγούς, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και κινητούς σταθμούς εργασίας (crash carts) στα κέντρα δεδομένων, για την εγκατάστασή τους».

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν επίσης, όχι όμως όσο θα ήταν αναμενόμενο, φτάνοντας τα 2,1 τρισ. δολάρια για τα αγαθά και 1,2 τρισ. δολάρια για τις υπηρεσίες, χάρη κυρίως στην αεροναυπηγική βιομηχανία, τον ενεργειακό τομέα και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Τον τελευταίο μήνα του έτους το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επιταχύνθηκε, φτάνοντας τα 70,34 δισ. δολάρια, με αύξηση 32,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από όσο ανέμεναν οι αγορές, που εκτιμούσαν ότι το έλλειμμα θα κυμαινόταν τον Δεκέμβριο γύρω στα 56 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων MarketWatch. Η αύξηση του ελλείμματος τον Δεκέμβριο εξηγείται από τη μείωση των εξαγωγών και την αύξηση των εισαγωγών, κυρίως πρώτων υλών, μετάλλων και ενέργειας.

Από γεωγραφική άποψη, η ΕΕ, η Κίνα και το Μεξικό είναι οι τρεις χώρες ή περιοχές με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα ενώ με το Βιετνάμ και την Ταϊβάν καταγράφουν το μικρότερο. Στην περίπτωση της ΕΕ, το εμπορικό έλλειμα των ΗΠΑ έφτασε τα 218,8 δισ. δολάρια και κατά κύριο λόγο αφορά τις συναλλαγές με τέσσερις χώρες: Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία και Ιταλία. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ καταγράφουν εμπορικό πλεόνασμα με τις χώρες της Benelux, ιδίως με την Ολλανδία και εκτός ΕΕ, με το Ηνωμένο Βασίλειο.