ΗΠΑ: Το καταναλωτικό κλίμα ανέρχεται σε υψηλό τεσσάρων μηνών

Αυξήθηκε το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες λόγω ελαφρώς πιο αισιόδοξων απόψεων για την οικονομία, καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για τους δασμούς.

Ο προκαταρκτικός δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τον Ιανουάριο αυξήθηκε στις 54 μονάδες, από 52,9 μονάδες τον Δεκέμβριο, κινούμενος ελαφρώς πάνω από τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg. Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο από τις 16 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου. Η βελτίωση αντανακλά κυρίως πιο θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, καθώς στις αρχές Ιανουαρίου υποχώρησαν οι ανησυχίες γύρω από τους δασμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τη μικρή άνοδο της εμπιστοσύνης, οι πληθωριστικές προσδοκίες των καταναλωτών παραμένουν αυξημένες. Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 4,2% τον επόμενο χρόνο, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Για τον ορίζοντα των επόμενων πέντε έως δέκα ετών, εκτιμούν ότι το κόστος ζωής θα αυξάνεται με ρυθμό 3,4%, από 3,2% που ανέμεναν τον Δεκέμβριο.

Το επίμονα υψηλό κόστος ζωής, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και τις προοπτικές για υψηλότερους μισθούς, έχουν διατηρήσει το κλίμα σε επίπεδα λίγο πάνω από τα ιστορικά χαμηλά. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτικές δαπάνες έχουν αποδειχθεί ανθεκτικές και έχουν συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας.

«Παρόλο που οι ανησυχίες των καταναλωτών για τους δασμούς φαίνεται να υποχωρούν σταδιακά, παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με τη συνολική ισχύ των επιχειρηματικών συνθηκών και των αγορών εργασίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Joanne Hsu, διευθύντρια της έρευνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεχωριστά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι οι εργοδότες πρόσθεσαν λιγότερες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παρέμεινε εύθραυστη. Η έκθεση της κυβέρνησης έδειξε επίσης ότι το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,4%.

Η έρευνα του Μίσιγκαν έδειξε ότι οι απόψεις των καταναλωτών για την αγορά εργασίας παραμένουν χαμηλές, με σχεδόν τα δύο τρίτα να αναμένουν αύξηση της ανεργίας το επόμενο έτος. Οι ανησυχίες για την ανεργία είναι μεγαλύτερες μεταξύ των Αμερικανών με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με άλλους καταναλωτές.

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) μείωσαν τα επιτόκια στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις πολιτικής τους το 2025 για να βοηθήσουν στην προστασία από μια ραγδαία επιδείνωση της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται ευρέως να διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια αργότερα αυτόν τον μήνα, καθώς αξιολογούν περαιτέρω τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση.

Οι πιέσεις στις τιμές έχουν κάπως μειωθεί, αν και ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed. Ο δείκτης προσδοκιών αυξήθηκε στο υψηλό πέντε μηνών των 55 μονάδων. Η έρευνα αντανακλούσε βελτιώσεις τόσο στις βραχυπρόθεσμες όσο και στις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών ανέβηκε σε υψηλό τριών μηνών, αφού υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό τον Δεκέμβριο. Η αντίληψη των καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση βελτιώθηκε τον Ιανουάριο, ενώ οι προσδοκίες μειώθηκαν.