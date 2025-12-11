Διεθνή

ΗΠΑ: «Βούλιαξε» τον Σεπτέμβριο το εμπορικό έλλειμμα – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020

Οι έντονες διακυμάνσεις στο εμπόριο τους τελευταίους μήνες σχετίζονται και με την εφαρμογή νέων δασμών από τις ΗΠΑ
Global economic and financial crisis concept. Stock market charts and american flag
iStock

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2020 υποχώρησε τον Σεπτέμβριο το εμπορικό έλλειμμα στις ΗΠΑ, καθώς οι εξαγωγές ενισχύθηκαν σημαντικά και ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε σχεδόν 11% σε σχέση με τον Αύγουστο, διαμορφούμενο στα 52,8 δισ. δολάρια. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπαν έλλειμμα 63,1 δισ. δολαρίων.

Η αξία των αμερικανικών εξαγωγών αυξήθηκε κατά 3% και έφτασε στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, με την άνοδο να αποδίδεται κυρίως στις αποστολές μη νομισματικού χρυσού και φαρμακευτικών προϊόντων. Οι εισαγωγές σημείωσαν ηπιότερη αύξηση, κατά 0,6%. Τα στοιχεία είναι σε ονομαστικές τιμές και δεν είναι προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό.

Οι έντονες διακυμάνσεις στο εμπόριο τους τελευταίους μήνες, που σχετίζονται και με την εφαρμογή νέων δασμών από τις ΗΠΑ, έχουν μεταφερθεί και στους ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου θα επιτρέψουν στους αναλυτές να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της οικονομίας στο γ’ τρίμηνο, όπου πριν από την ανακοίνωση ο δείκτης GDPNow της Fed Ατλάντα προέβλεπε θετική συμβολή των καθαρών εξαγωγών κατά 0,86 της ποσοστιαίας μονάδας στην ανάπτυξη.

Διεθνή
