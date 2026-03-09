Καμπανάκι από Γκεοργκίεβα για τον πόλεμο: «Σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε»

Καμπανάκι για τις πιθανές συνέπειες των παρατεταμένων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή έκρουσε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τονίζοντας ότι έρχεται κάτι αδιανόητο.

Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλήξουν τις αγορές και τις οικονομίες, δημιουργώντας παράλληλα απρόσμενες προκλήσεις που απαιτούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προετοιμαστούν για μια «νέα κανονικότητα», είπε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εάν η νέα σύγκρουση αποδειχθεί παρατεταμένη, είναι σαφές και προφανές ότι θα επηρεάσει το κλίμα της αγοράς, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», δήλωσε η Γκεοργκίεβα σήμερα (9.3.2026) στο Τόκιο.

Πρόσθεσε ότι νέες αναταράξεις θα μπορούσαν να προκύψουν ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές για συνεχιζόμενη αβεβαιότητα. «Σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε για αυτό», πρόσθεσε.

Αυτά τα σημεία υποστηρίζουν την άποψη του ΔΝΤ ότι οι χώρες πρέπει να τακτοποιήσουν τις εγχώριες πολιτικές τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν το περιθώριο να αντιμετωπίσουν αναταράξεις, ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γκεοργκίεβα μίλησε μετά την άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα 120 δολάρια το βαρέλι σήμερα το πρωί, πριν μειωθούν τα κέρδη εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της αυξανόμενης πίεσης στις διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου και στην παγκόσμια ενεργειακή υποδομή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ένωσαν τις δυνάμεις τους με το Ιράκ για τη μείωση της παραγωγής χθες Κυριακή (8.3.2026), καθώς οι αποθήκες γεμίζουν γρήγορα λόγω του αποτελεσματικού κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Ορμούζ έχει μειωθεί κατά 90%. Το στενό μεταφέρει περίπου το 1/5 του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου και του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), συμπεριλαμβανομένου περίπου το μισό των εισαγωγών πετρελαίου της Ασίας και του 1/4 των εισαγωγών LNG, ανέφερε. Για την Ιαπωνία, η κίνηση αυτή αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% του πετρελαίου και το 11% των προμηθειών LNG, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τα ξημερώματα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου με μια ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις είναι «πολύ μικρό τίμημα». Πρόσθεσε ότι οι τιμές θα πέσουν ραγδαία «όταν τελειώσει η καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν».

Η Γκεοργκίεβα περιέγραψε μερικές από τις οικονομικές ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ανέφερε ότι μια αύξηση 10% στις τιμές της ενέργειας που θα διαρκέσει ένα χρόνο θα ωθήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά 40 μονάδες βάσης και θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Το ΔΝΤ θα δημοσιεύσει μια πιο λεπτομερή ανάλυση στην επερχόμενη έκθεση World Economic Outlook που αναμένεται τον Απρίλιο, πρόσθεσε.

Εν όψει των κλυδωνισμών, η Γκεοργκίεβα προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επενδύσουν σε ισχυρούς θεσμούς και πολιτικά πλαίσια για να υποστηρίξουν ανθεκτικές οικονομίες και ανάπτυξη με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα στις χώρες τους. Πρότεινε επίσης να χρησιμοποιηθεί ο διαθέσιμος πολιτικός χώρος ανάλογα με τις ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες θα ανασυγκροτήσουν τα αποθέματά τους στη συνέχεια.

Στην Ιαπωνία, η οποία εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 90% των εισαγωγών πετρελαίου της, η αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου σε συνδυασμό με το αδύναμο γιεν αυξάνει τον κίνδυνο στασιμότητας. Ο κλονισμός αυτός θα μπορούσε να ωθήσει την κυβέρνηση να αυξήσει τις δημοσιονομικές δαπάνες, ενώ θα περιπλέξει τις προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να ομαλοποιήσει την πολιτική της.

«Έχετε τον έλεγχο των εγχώριων πολιτικών σας», δήλωσε η Γκεοργκίεβα . «Μπορείτε να θέσετε τη χώρα σας στην καλύτερη δυνατή θέση για να αντιμετωπίσει αυτούς τους κλονισμούς».