Καμπανάκι ΔΝΤ για τις «εύθραυστες» αγορές κρατικών ομολόγων

Για τον εφησυχασμό σχετικά με τα επίπεδα δανεισμού στην παγκόσμια οικονομία προειδοποίησε η αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Γκίτα Γκοπινάθ, λέγοντας ότι οι αγορές ομολόγων βρίσκονται «σε εύθραυστη κατάσταση».

«Τα επίπεδα χρέους είναι απίστευτα υψηλά, αυξάνονται συνεχώς. Ενώ στο παρελθόν, μπορεί να πιστεύατε ότι οι αγορές απλά θα το δεχτούν, αυτό δεν ισχύει πλέον, ακόμη και στις προηγμένες οικονομίες», δήλωσε σήμερα (28.8.25) η αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ η Γκίτα Γκοπινάθ σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γκοπινάθ, η οποία αποχωρεί από τη θέση του δεύτερου αξιωματούχου του ΔΝΤ αυτή την εβδομάδα και επιστρέφει σε μια θέση στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, επεσήμανε σημάδια ανησυχίας για το χρέος στις αγορές ομολόγων της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις στις ΗΠΑ.

Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων της Γαλλίας έφτασαν σε υψηλό 14 ετών αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές εξέφρασαν ανησυχία για την πολιτική δυσκολία της χώρας να θεσπίσει έναν προϋπολογισμό που θα θέσει το Παρίσι σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου για το δημοσιονομικό έλλειμμα. Στη Βρετανία, οι αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων κυμαίνονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 1998 , ασκώντας πίεση στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να περιορίσει τον δανεισμό. Οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών ομολόγων διαπραγματεύονται πολύ πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων ετών.

«Οι αγορές ομολόγων βρίσκονται σε μια εύθραυστη κατάσταση, οι αποτιμήσεις στις αγορές μετοχών είναι στα ύψη – οπότε θα έλεγα να κινηθούμε προσεκτικά», δήλωσε η Γκοπινάθ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας

Προειδοποίησε να μην αντλεί κανείς παρηγοριά από την έλλειψη χρηματοπιστωτικής κρίσης τα τελευταία χρόνια «παρά την πανδημία, παρά τους πολέμους, παρά τον γεωοικονομικό κατακερματισμό, παρά την απότομη αύξηση των επιτοκίων της Fed».

«Δεν έχουμε βιώσει οικονομική κρίση — αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ», είπε.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις αντιληπτές απειλές για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, η Γκοπινάθ επεσήμανε τη σχετική έλλειψη αντιδράσεων στις αγορές αυτή την εβδομάδα ως ένδειξη ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αυτόνομη. Ταυτόχρονα, έκρινε ότι «όλοι βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα προχώρησε στην απομάκρυνση της διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ , πυροδοτώντας ανησυχίες σχετικά με μια ευρύτερη πρωτοβουλία της κυβέρνησης για αναμόρφωση της ηγεσίας της Fed και προώθηση μειώσεων των επιτοκίων.

«Πρέπει όλοι να εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η ανεξαρτησία, ιδίως η λειτουργική ανεξαρτησία, όσον αφορά τον καθορισμό των επιτοκίων νομισματικής πολιτικής, θα διατηρηθεί», δήλωσε η Γκοπινάθ αναφερόμενη στη σχετική ηρεμία της αγοράς. «Νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερα για τα οποία πρέπει να ανησυχούμε από αυτά που δείχνουν οι αγορές αυτή τη στιγμή. Αλλά και πάλι, θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε».