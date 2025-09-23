«Καμπανάκι» ΟΟΣΑ: Οι επιπτώσεις των δασμών στην παγκόσμια οικονομία δεν έχουν ακόμα φανεί

Η παγκόσμια οικονομία ήταν πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, αλλά οι κίνδυνοι καθοδικής πορείας διαφαίνονται μεγάλοι, καθώς οι δασμοί και τα υψηλότερα εμπόδια στο εμπόριο, αλλά και η γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τη δραστηριότητα σε πολλές οικονομίες, επισημαίνει η τελευταία ενδιάμεση οικονομική πρόβλεψη του ΟΟΣΑ.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης από 3,3% το 2024 σε 3,2% το 2025 και 2,9% το 2026, καθώς τα πρώιμα αποθέματα αγαθών που συσσωρεύτηκαν εν αναμονή υψηλότερων δασμών μειώνονται και καθώς η εφαρμογή των δασμών και η συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις και το εμπόριο.

Η αύξηση του ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να μειωθεί σε 1,8% το 2025 και σε 1,5% το 2026. Στη ζώνη του ευρώ, η ανάπτυξη αναμένεται να είναι 1,2% το 2025 και 1,0% το 2026. Η ανάπτυξη της Κίνας προβλέπεται να επιβραδυνθεί σε 4,9% το 2025 και 4,4% το 2026.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στις περισσότερες οικονομίες της G20, καθώς η οικονομική ανάπτυξη θα μετριαστεί και οι πιέσεις στην αγορά εργασίας θα υποχωρήσουν. Ο συνολικός πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί από 3,4% το 2025 σε 2,9% το 2026, με τον δομικό πληθωρισμό στις προηγμένες οικονομίες της G20 να παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός στο 2,6% το 2025 και στο 2,5% το 2026.

«Η παγκόσμια οικονομία παρέμεινε ανθεκτική, αλλά οι πλήρεις επιπτώσεις των υψηλότερων δασμών και της πολιτικής αβεβαιότητας δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητές. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί και παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι, καθώς και ανησυχίες σχετικά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν . «Για την ενίσχυση των προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης, βασική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση μιας διαρκούς επίλυσης των εμπορικών εντάσεων.

Συνιστούμε στις κυβερνήσεις να συνεργαστούν παραγωγικά μεταξύ τους για να καταστήσουν τις διεθνείς εμπορικές ρυθμίσεις πιο δίκαιες και να λειτουργούν καλύτερα, με τρόπο που να διατηρεί τα οικονομικά οφέλη των ανοιχτών αγορών και του παγκόσμιου εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες».

Οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αντιδρούν άμεσα στις μετατοπίσεις της ισορροπίας των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών. Εφόσον οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμείνουν σταθερές, οι μειώσεις των επιτοκίων νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να συνεχιστούν σε οικονομίες όπου ο πληθωρισμός προβλέπεται να μετριαστεί προς τον στόχο της κεντρικής τράπεζας.

Αντιμέτωποι με τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις και το αυξημένο δημόσιο χρέος, απαιτείται δημοσιονομική πειθαρχία για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους και να διατηρήσουν χώρο για να αντιδράσουν σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς. Οι αξιόπιστες μεσοπρόθεσμες πορείες προσαρμογής με ισχυρότερες προσπάθειες για τον περιορισμό και την ανακατανομή των δαπανών και τη βελτιστοποίηση των εσόδων είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της σταθεροποίησης των βαρών του χρέους.

«Οι ισχυρότερες προσπάθειες διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα είναι το κλειδί για τη διαρκή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την αξιοποίηση των πιθανών οφελών από νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, Άλβαρο Σάντος Περέιρα.