Κατάρρευση εξαγωγών πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου έως 71% λόγω του «αποκλεισμού» των Στενών του Ορμούζ

Κατά 60% μειώθηκαν οι ημερήσιες εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο την εβδομάδα που έληξε στις 15 Μαρτίου, λόγω διαταραχών και μειώσεων στην παραγωγή εξαιτίας του πολέμου.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου, συμπυκνωμένων και διυλισμένων καυσίμων από οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής -Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράν, Ιράκ, Ομάν, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- την εβδομάδα έως τις 15 Μαρτίου ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 9,71 εκατ. βαρέλια την ημέρα, μειωμένες κατά 61% από 25,13 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο.

Στοιχεία από την Vortexa δείχνουν μια ακόμη πιο δραματική πτώση, με τις εξαγωγές από τις οκτώ χώρες την περασμένη εβδομάδα να φτάνουν τα 7,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, μειωμένες κατά 71% από τα 26,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο.

Πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αυτές οι οκτώ χώρες αντιπροσώπευαν το 36% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου μέσω θαλάσσης, ύψους 70,43 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

Οι πραγματικές εξαγωγές ενδέχεται να είναι ακόμη χαμηλότερες, καθώς ορισμένοι όγκοι πηγαίνουν σε πλωτές μονάδες αποθήκευσης, αλλά δεν εξέρχονται από τον Κόλπο.

Οι συνολικές περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου από τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής έχουν αυξηθεί, καθώς οι χώρες εξαντλούν τα αποθέματά τους και η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ παραμένει ένα κλάσμα των κανονικών επιπέδων.

Η παραγωγή πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία πριν από τον πόλεμο αντλούσαν περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το μισό, σύμφωνα με το Reuters.

Η Σαουδική Αραβία έχει μειώσει την παραγωγή κατά 20% και το Ιράκ κατά περίπου 70%. Οι συνολικές περικοπές στην παραγωγή αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή ανέρχονται τώρα σε 7-10 εκατ. βαρέλια την ημέρα.